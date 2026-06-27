我是廣告 請繼續往下閱讀

一朗幽默自嘲：我的人生總是「差那麼一點」

現年52歲的日本傳奇棒球巨星鈴木一朗，今（27）日出席UNIQLO舉辦的第二屆「一朗夢想球場日」活動，在東京MUFG體育場與日本足球名將中山雅史、奧運銀牌得主末續慎吾同樂，期間鈴木一朗還接受了末續慎吾一對一的跑步診斷，最終末續慎吾給予鈴木一朗跑步59分不及格評價，讓鈴木一朗自嘲「我的人生啊，好像總是差那麼一點」，逗得現場哈哈大笑。綜合日媒報導，末續慎吾特別針對鈴木一朗的跑步動作設立了10個評分項目，每項滿分10分，總分100分。末續慎吾強調自己是用極度專業的短跑視角來檢視，「如果能拿到60、70分就已經算非常高分了。我是認真的，這比我自己參加奧運還要緊張！」最終鈴木一朗得分如下：起動爆發：5分前傾姿勢：6分步頻速度：4分步幅長度：7分手臂擺動：6分踩地時間：4分後蹬出力：6分整體跑姿：6分放鬆程度：8分未來潛力：7分末續慎吾對於鈴木一朗在跑步時的放鬆程度給予最高分評價，直呼令人印象深刻，但是整體而言認為鈴木一朗的跑步姿勢「不是能跑出極致高速的姿勢」。對於末續慎吾的給分，鈴木一朗首先吐槽「未來潛力」這項目很搞笑，「我都52歲了，這個項目太奇怪了吧！」末續慎吾則解釋這是用來表示鈴木一朗還有進步空間。對於只能拿到59分，距離60分剛好差了1分，鈴木一朗也幽默調侃自己，「我的人生啊，好像總是差那麼一點。進美國棒球名人堂時，也差關鍵的1票就能拿到全票。」一語逗得現場哈哈大笑。對此，末續慎吾正經說明為何無法給鈴木一朗60分，「單就短跑技術來說，大概是地區大賽的水平吧，還稱不上是全國頂尖級別」。