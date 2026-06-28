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▲賓士虧損砍年終（圖／截自賓士官網）

德國汽車巨頭梅賽德斯-賓士集團（Mercedes-Benz）正陷入嚴重的成本壓力困境。據《法蘭克福匯報》27日報道，賓士集團決定對德國約9萬名員工停發原定7月發放的年度額外獎金，更計畫在不支付任何額外報酬的情況下延長工時，消息一出立刻引爆勞資衝突，工會怒斥此舉是「對員工忠誠的背叛」。根據《法蘭克福匯報》引述的內部文件，賓士管理層援引德國法律條文，指出在企業遭遇經濟困難時期，雇主可選擇推遲或取消員工獎金。管理層評估，取消這筆7月獎金可為公司節省超過1,000萬歐元（約新台幣3.5億元）。對於約9萬名德國員工而言，這筆原本到手的獎金就此憑空消失，衝擊相當直接。更讓員工傻眼的是，賓士管理層目前正積極討論另一項計畫——延長現行每週35小時的工作時間，但不提供任何補償性薪酬。換句話說，員工未來可能要多上班，卻一毛錢額外報酬都拿不到，等同於直接降低時薪。賓士這波大砍員工福利的背後，是一份相當難看的財報。今年4月公布的第一季財報顯示，賓士集團淨利潤按年大跌15.5%，僅剩14億歐元（約新台幣490億元），顯示這家德國汽車龍頭正面臨前所未有的獲利壓力。分析人士指出，賓士近年面臨電動車轉型成本飆升、中國市場銷售疲軟、歐洲本地需求下滑等多重夾擊，讓這家百年車廠不得不向員工開刀來壓縮成本。消息公布後，代表德國金屬與汽車業勞工的德國金屬工業工會（IG Metall）隨即強烈譴責，直接批評賓士此舉是「對員工忠誠的背叛」，強調員工在公司景氣好時貢獻心力，如今卻在公司面臨困難時首當其衝被犧牲，做法極不公平。工會態度強硬，後續是否發動罷工或集體談判施壓，將是觀察德國汽車業勞資關係走向的關鍵指標。