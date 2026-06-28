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72歲的陳小霞，今年以《老翅膀》拿下金曲37評審團獎，從評審團主席黃韻玲手上接過獎座時，陳小霞說，「這個獎很重。」27歲時，以劉文正〈春夏秋冬〉一曲聲名大噪，2010年憑郭靜《在樹上唱歌》拿下第21屆金曲獎最佳作曲人獎，陳小霞大半輩子都貢獻給音樂，你可能不認識她，但絕對聽過她的作品。陳小霞製作過的詞曲不計其數，參與過劉文正的〈春夏秋冬〉、王菲〈執迷不悔〉、孟庭葦〈風中有朵雨做的雲〉、梁朝偉〈日與夜〉、許茹芸〈如果雲知道〉、蘇慧倫〈我們都是好人〉、李玟〈今天到永遠〉、吳宗憲〈原罪〉、陳奕迅〈十年〉等等。陳小霞絕大部分的時間都是在幕後為其他歌手做歌，睽違20年熬出個人專輯《老翅膀》，還籌備了音樂會，當時她分享，心裡有個很有趣的感覺，「很多人知道〈十年〉，但不知道《老翅膀》就是寫〈十年〉的人唱的，這兩個身份好像不能同時存在。」但她用自己的方式，唱出時間的流逝，雖然淡淡的，但深厚功力和人生歷練，完全能展現出日子的喜怒哀樂，金曲評審也讚嘆這張專輯結構非常完整，而陳小霞則相信，不管什麼年紀，每個人都擁有「翅膀」，放下過去的包袱，就能找到飛翔的能力，即便老了，還是可以飛。