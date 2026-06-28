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阿富汗東北部27日傍晚發生規模6.1強震，震央位於興都庫什（Hindu Kush）山區，強烈搖晃波及首都喀布爾及阿富汗東部多個省份，鄰國巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德等地也明顯感受到地震。截至目前，阿富汗尚未傳出重大傷亡或災情，但官方已展開全面勘災。根據路透社及法新社報導，歐洲—地中海地震中心（EMSC）數據，地震發生於當地時間27日，震央位於阿富汗東北部興都庫什山區，芮氏規模6.0，震源深度約100公里。美國地質調查局（USGS）數據則顯示，這起地震規模6.1，震源深度為199公里。由於震源較深，因此震動範圍廣泛，阿富汗首都喀布爾，以及東部柯斯特省（Khost）、南加哈省（Nangarhar）等地均感受到明顯搖晃。阿富汗國家災害管理局表示，目前尚未接獲人員傷亡或重大財物損失通報，但相關單位仍持續確認各地災情。同一天稍早，巴基斯坦也發生規模5.4地震。巴基斯坦俾路支省（Balochistan）穆薩海勒區（Musakhail）受災較為嚴重，地方官員表示，已有超過20人受傷、約125棟房屋受損，救災人員已趕赴災區，並發放帳篷、糧食、太陽能設備及毛毯等救援物資。巴基斯坦北部開伯爾—普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）斯瓦特地區（Swat）居民則表示，地震持續時間較長，許多民眾驚慌逃出屋外，婦女與孩童一度因驚嚇而哭泣，所幸當地暫未傳出傷亡。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）已對災情表達關切，並指示相關部門迅速展開救援與災後應變工作。興都庫什山區位於印度板塊與歐亞板塊交界，地質活動相當活躍，是全球地震最頻繁的地區之一。由於當地山區聚落眾多、建築耐震能力普遍不足，每逢發生規模較大的地震，都可能造成嚴重人員傷亡與財物損失，因此後續災情仍有待官方持續清查。