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第37屆金曲獎最大獎之一「最佳華語女歌手獎」由蔡依林以《Pleasure》拿下，睽違19年再度封后，也入袋生涯第2座歌后獎座。她在典禮後段上台致詞時已接近深夜，遠遠超過了她的睡覺時間，網友發現她在發表感言的過程中，多次停頓詞窮冒出：「呃…」思考空白，被笑說：「看來能量飲料喝不夠」、「Jolin真的想睡了！」蔡依林站上台後致詞時。頻頻停頓、數度詞窮，開口就是：「呃…我最想拿的…呃…所有的…」不忘感謝一路陪伴自己的工作團隊，「所有在我背後…聽著我天馬行空、凌時差的經紀夥伴們。」接著也向一路支持自己的歌迷喊話，最後感性表示：「即便這一路上有很多的噪聲，我都會…呃…勉勵我自己，把這些噪聲當作畫筆一樣，繼續…呃創作下一個屬於我自己的風景，謝謝大家。」真摯發言獲得全場掌聲，但也讓網友注意到，Jolin怎麼一直「呃…」？其實蔡依林近年養成早睡習慣，曾透露自己幾乎每天晚上9點半就寢，還笑說希望演唱會可以辦在下午，才能維持正常作息，而歌后的揭曉時間，早已超過晚上11點，對她來說已經是超級深夜！影片曝光後，網友紛紛笑翻留言，「她上兩次台都一副想睡覺的樣子」、「呃…呃…呃…我的睡覺時間到了」、「感覺已經進入睡眠省電模式，整個當機中」、「超過9點半精神就在恍惚了」、「能量飲料是不是不夠？」也有人認為，蔡依林不是想睡，而是因為太感動，一時之間不知道該說什麼。