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許效舜、李竺芯昨（27）晚擔任金曲獎頒獎嘉賓，一同頒發台語歌王歌后，許效舜不改幽默本色，一站到麥克風面前就開始笑哏齊發，虧白冰冰穿得像聖母，還說人家得獎的人是慶功宴喝到天亮，她回去光是衣服就要脫到天亮。李竺芯拿著信封，問許效舜要不要拿遠一點，本來是想虧他老花，結果許效舜說，「我要拿給蕭煌奇看啊！」爆料蕭煌奇每次看到他都說要加入他的明星棒球隊，「我問他要站哪裡，他說他要做捕手。」把台下蕭煌奇都逗樂，後來蕭煌奇得獎，許效舜恭喜他，「老師我們棒球隊要給你做教練了！」緊接著頒發台語歌后，許效舜看到白冰冰穿著大禮服、大皇冠，墊肩都要戳到隔壁的人，浮誇程度堪稱全場第一，許效舜笑喊，「今天看到冰冰姐坐在這，我上次來這主持就是，松山慈惠堂聖母...母娘慈悲，不簡單，20幾年沒入圍，今天又拚出來，這地方又有母娘的感覺，非常莊嚴。」白冰冰不好意思地掩嘴偷笑，許效舜又說，「姐啊，人家得獎的是慶功宴喝到天亮，妳回去光脫這些衣服就要脫到天亮，28年以後再來啦！衣服脫完『欸，又入圍了哦』。」白冰冰揮手要他「麥黑白講啦」！把大家都逗樂。