2026 Steam夏季特賣活動展開！即日起到台灣時間7月10日凌晨1點為止，全站不少3A遊戲大作、經典遊戲、獨立遊戲、有趣小品等迎來史上最低價，包括《劍星》、《潛水員戴夫》、《艾爾登法環黑夜君臨》、《空洞騎士絲之歌》等經典遊戲，甚至還有下殺0.5折的《看門狗2》，只要84元就能入手。《NOWNEWS》也整理了這波特價推薦遊戲清單，還沒入手的玩家快把握機會。

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本次特價的獨立遊戲中，《潛水員戴夫》迎來價格新低，在這款結合經營、動作冒險、角色扮演的遊戲中，玩家要扮演胖胖的潛水員戴夫，下海捕魚，並管理一家壽司店。2023年正式推出後，受到不少玩家喜愛。特價的3A大作包括《電馭叛客 2077》、《劍星》、《艾爾登法環黑夜君臨》等。

▲獨立遊戲《潛水員戴夫》下殺5折，特價175元，迎來史上最低價。（圖／翻攝自Steam）
▲獨立遊戲《潛水員戴夫》下殺5折，特價175元，迎來史上最低價。（圖／翻攝自Steam）
2026 Steam夏季特賣推薦遊戲清單

排序 遊戲名稱 史上新低 原價 特價 折扣幅度
1 《看門狗2》 - 1,699 元 84 元 95 %
2 《NBA 2K26》 - 2,090 元 292 元 86 %
3 《電馭叛客2077》 史上新低 1,599 元 479 元 70 %
4 《雙人成行》 - 1,099 元 329 元 70 %
5 《女神異聞錄３ Reload》 史上新低 1,790 元 626 元 65 %
6 《天國降臨2》 史上新低 1,755 元 702 元 60 %
7 《魔物獵人荒野》 史上新低 1,990 元 835 元 58 %
8 《潛水員戴夫 DAVE THE DIVER》 史上新低 350 元 175 元 50 %
9 《地平線西域禁地完全版》 史上新低 1,490 元 745 元 50 %
10 《戰地風雲6》 史上新低 2,099 元 1,049 元 50 %
11 《劍星》 - 1,490 元 998 元 33 %
12 《幻獸帕魯》 - 488 元 341 元 30 %
13 《Hades 2》 - 488 元 341 元 30 %
14 《艾爾登法環黑夜君臨》 - 1,190 元 892 元 25 %
15 《空洞騎士：絲之歌》 - 328 元 246 元 25 %
16 《死亡擱淺2》 - 1,990 元 1,592 元 20 %
17 《惡靈古堡9 安魂曲》 史上新低 1,990 元 1,592 元 20 %
18 《魔物獵人物語3：命運雙龍》 史上新低 1,990 元 1,592 元 20 %
19 《光與影：33號遠征隊》 - 988 元 790 元 20 %

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...