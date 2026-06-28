2026 Steam夏季特賣活動展開！即日起到台灣時間7月10日凌晨1點為止，全站不少3A遊戲大作、經典遊戲、獨立遊戲、有趣小品等迎來史上最低價，包括《劍星》、《潛水員戴夫》、《艾爾登法環黑夜君臨》、《空洞騎士絲之歌》等經典遊戲，甚至還有下殺0.5折的《看門狗2》，只要84元就能入手。《NOWNEWS》也整理了這波特價推薦遊戲清單，還沒入手的玩家快把握機會。
本次特價的獨立遊戲中，《潛水員戴夫》迎來價格新低，在這款結合經營、動作冒險、角色扮演的遊戲中，玩家要扮演胖胖的潛水員戴夫，下海捕魚，並管理一家壽司店。2023年正式推出後，受到不少玩家喜愛。特價的3A大作包括《電馭叛客 2077》、《劍星》、《艾爾登法環黑夜君臨》等。
2026 Steam夏季特賣推薦遊戲清單
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|排序
|遊戲名稱
|史上新低
|原價
|特價
|折扣幅度
|1
|《看門狗2》
|-
|1,699 元
|84 元
|95 %
|2
|《NBA 2K26》
|-
|2,090 元
|292 元
|86 %
|3
|《電馭叛客2077》
|史上新低
|1,599 元
|479 元
|70 %
|4
|《雙人成行》
|-
|1,099 元
|329 元
|70 %
|5
|《女神異聞錄３ Reload》
|史上新低
|1,790 元
|626 元
|65 %
|6
|《天國降臨2》
|史上新低
|1,755 元
|702 元
|60 %
|7
|《魔物獵人荒野》
|史上新低
|1,990 元
|835 元
|58 %
|8
|《潛水員戴夫 DAVE THE DIVER》
|史上新低
|350 元
|175 元
|50 %
|9
|《地平線西域禁地完全版》
|史上新低
|1,490 元
|745 元
|50 %
|10
|《戰地風雲6》
|史上新低
|2,099 元
|1,049 元
|50 %
|11
|《劍星》
|-
|1,490 元
|998 元
|33 %
|12
|《幻獸帕魯》
|-
|488 元
|341 元
|30 %
|13
|《Hades 2》
|-
|488 元
|341 元
|30 %
|14
|《艾爾登法環黑夜君臨》
|-
|1,190 元
|892 元
|25 %
|15
|《空洞騎士：絲之歌》
|-
|328 元
|246 元
|25 %
|16
|《死亡擱淺2》
|-
|1,990 元
|1,592 元
|20 %
|17
|《惡靈古堡9 安魂曲》
|史上新低
|1,990 元
|1,592 元
|20 %
|18
|《魔物獵人物語3：命運雙龍》
|史上新低
|1,990 元
|1,592 元
|20 %
|19
|《光與影：33號遠征隊》
|-
|988 元
|790 元
|20 %