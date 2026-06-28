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台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道今年4月底才重新開放，但昨（27）日下午3點多，步道的1.4公里處上方山壁，疑因連日豪雨突然坍方，大量落石瞬間掉落，砸中剛好經過的15人登山團，造成4死、2傷。而前交通部長蔡堆也在登山隊伍中，但當時不在事故現場，深夜他赴警局做筆錄，表示非常的遺憾、慚愧。面對鏡頭，蔡堆說，自己是跟公益團體一起參加登山健行，雖然當時不在落石現場，但開心出遊登山竟發生這種悲劇「很遺憾，希望未來這種悲劇不再發生」。同時，也感謝警消冒雨上山救援，真的非常感謝，他也會以此為戒，台中市消防局下午3點多獲報，立即派出消防車12輛、消防人員30人、義消4人，以及中華民國山難搜救協會中區搜救委員會、農業部林業及自然保育署台中分署麗陽工作站人員前往救援。到場後，發現一共有5名傷者，其中1人是70歲婦人肢體挫傷，不幸罹難的2男2女以繩索吊掛至步道，再以人力搬運下山，後續直接送往台中崇德殯儀館。