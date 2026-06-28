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隨著鋒面逐漸遠離，今（28）日天氣將逐步好轉，只是西南風仍持續帶來一些水氣，各地天氣依舊不算穩定。不過，全台水庫已大進帳，根據水利署水情統計，截至今日上午9時止，南區曾文水庫蓄水率已有59.2%，北區的寶山第二水庫、永和山水庫及南區的南化水庫蓄水率目前都是100%。另外，水利署表示，目前全台多個水庫也在放水中，包括寶山第二水庫、大埔水庫、德元埤水庫、南化水庫、鏡面水庫、鹽水埤水庫等，請下游及工作人員迅速離開河床，以免發生危險。就北區水庫蓄水率來看，除翡翠水庫目前89.2%之外，其餘都有9成以上，其中寶山第二水庫、永和山水庫仍在100%，昨日2地累計降雨量分別有8.6mm、8mm，而石門水庫及新山水庫蓄水率也分別達97.7%及98.4%， 新山水庫昨日累積降雨量更多有22mm，明德水庫蓄水率也有93.4%，昨日累積降雨量22.3mm，而翡翠水庫昨日累計降雨量25.7mm，上午9時的蓄水率89.2%。中區水庫部分，昨日累積降雨量更多，水庫蓄水率除集集攔河堰蓄水量仍只有11.1%之外，其餘都有9成以上，其中鯉魚潭水庫96.1%，昨日累計降雨量65.4mm；日月潭水庫95%、累計降雨量43mm；德基水庫也有91.5%、累計降雨量20mm。在南區水庫方面，南化水庫蓄水量100%，昨日累積降雨量更多65.9mm，仁義潭水庫及牡丹水庫蓄水率也有8成以上，分別為85.1%及83.3%，其中仁義潭水庫昨日累積降雨量達64.5mm。至於烏山頭水庫蓄水量來到76.1%，曾文水庫59.2%，曾文水庫昨累積降雨量44.5mm，而阿公店水庫蓄水率僅10.3%，水利署解釋，主要每年6月1日至9月10日為空庫防淤期不蓄水。