我是廣告 請繼續往下閱讀

在宅急症照護 石崇良：慢性心衰竭、慢性阻塞性肺病有機會納入

下半年推居家癌症化療 居家醫療商保理賠續與金管會溝通

在宅急症照護範圍有望再擴大！衛福部長石崇良今（28）日透露，在宅急症照護已擴及所有感染症，未來擬納入慢性心衰竭與慢性肺阻塞（COPD）適用，而因應居家醫療趨勢，在家化療也勢在必行，將加速新型態商保制定。石崇良今日出席第1屆亞太在宅醫療大會，會前受訪時表示，隨著台灣邁入超高齡社會，居家醫療需求勢必持續增加，健保署自2024年7月啟動「在宅急症照護試辦計畫」，也是住院治療的替代選擇，並以感染症為主，今年5月1日起則不再侷限於肺炎、泌尿道感染及軟組織感染，所有感染症患者皆適用，更正式導入提早出院模式。他進一步說明，感染症患者可先住院接受治療，待病況穩定，再轉回家持續照護。雖然新制剛上路，並採循序漸進、穩健推動的方式持續精進，但未來也不排除納入其他適應症，像是慢性心衰竭及慢性阻塞性肺病等，這些在國外已有不少居家急性照護經驗，未來都有機會納入台灣在宅急症照護範圍。除了居家初級照護、慢性病照護、急性照護，石崇良也希望，居家醫療能一路延伸至安寧療護，但他也坦言，推動居家醫療最大的挑戰仍是人力，須透過團隊合作、跨專業分工，同時導入科技協助，才能讓在宅醫療持續發展，因此，今年已啟動在宅醫療科技計畫，整合居家監測、遠距醫療等各項醫療科技工具，協助提升在宅照護品質與效率。至於下半年將推動的居家癌症化療，石崇良說明，推動原則將以醫師與病人共同進行共享決策為基礎，不會限制癌症種類，以病人安全為最高原則，並與先前推動在家住院概念相同，透過試辦計畫逐步推展，並非全面強制實施。癌症患者通常會先在醫院完成第1至2次化學治療，觀察治療反應，待病人及家屬確認能夠接受，後續療程再移至家中進行，配套措施也要完備。在居家醫療商業保險理賠部分，石崇良也透露，正持續與金管會及保險業者討論，希望加速推出符合新型醫療模式的新型保單。他說，目前最大挑戰仍在於既有保單如何兼顧民眾權益，並順利銜接新的醫療模式。相關單位正積極研議突破方案，希望很快就能提出較明確的方向。