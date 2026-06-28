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▲霸總演員變賣菜郎！（圖／截自微博）

AI短劇衝擊波已開始改寫真人演員的命運。中國科班出身的30歲男演員許鵬，曾憑「霸總」形象在短劇市場走紅，工作最忙時每天連拍15至16小時，但僅在一個月內，他便從檔期爆滿到完全無戲可拍。2026年3月，他黯然收拾行李離開橫店，回到山東農村老家，跟著爺爺在集市擺攤賣大蔥、豆芽、洋蔥。許鵬畢業於中央戲劇學院，曾參演《且試天下》、《一念關山》等長劇。2025年短劇市場爆發，他在粉絲建議下轉型投身短劇，憑藉紮實演技與外形條件，陸續拿下多部短劇男主角，工作滿檔時一天最長拍攝長達16小時，前途看似一片光明。然而變化快得令人猝不及防。2026年第一季度，中國全行業上線微短劇約12.8萬部，其中AI微短劇高達約12.2萬部，占比已超過95%。AI演員幾乎全面取代真人，許鵬從工作滿檔到無戲可拍，僅僅一個月。今年3月，他拍完最後一部短劇後，收拾行李離開浙江橫店，返回山東農村老家。回鄉後，許鵬騎上家中電動三輪車，拉著爺爺種的農產品到集市販賣，戴著防曬面罩在大太陽下一句一句吆喝叫賣。消息傳開，有親戚感到不解，也有粉絲特地跑來找他合影留念。面對外界眼光，許鵬顯得相當坦然，他表示：「演員只是一份職業，沒戲拍就換一份工作謀生，靠雙手踏實賺錢，沒有過不去的坎兒。」他更進一步說：「在我看來人生沒有退圈，只有換場，即使換了行業身份，我也依舊是我，沒什麼不一樣。」許鵬的遭遇只是這場產業革命的冰山一角。據BBC中文報導，AI短劇正在衝擊中國短劇產業約200萬個就業崗位。當紅短劇演員過去日薪可達人民幣兩萬元（約新台幣8.7萬元），如今降到1,200元（約新台幣5,250元）都難以找到演出機會，薪資縮水幅度高達94%。AI技術已從劇本生成、角色建模到後期剪輯全面滲透製作流程，一部AI短劇數日內便可完成，製作成本不足真人拍攝的十分之一。片場從龐大的攝影棚壓縮到一台電腦上，所需人手從四五十人銳減到僅需四五人，效率的提升徹底改變了整個行業生態。許鵬表示，未來計畫一邊經營演員培訓班，一邊持續創作真人短劇，盼望能堅守最初的演員夢想。