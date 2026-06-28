全球政商領袖家族近年掀起一股「中文熱」。從特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）到亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）等富豪家庭，都傳出子女開始學習中文。專家分析，這股趨勢反映中國仍是全球第二大經濟體，在科技、經貿與外交領域的重要性，使中文持續成為國際菁英重視的語言。
根據澳洲廣播公司（ABC）報導，馬斯克日前在社群平台X以中文發文寫下「我的儿子正在学习普通话」，引發外界關注，也再次掀起全球討論富豪子女學中文的現象。
不僅是馬斯克，包括美國總統川普（Donald Trump）的孫輩，到亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的子女也在學習中文，甚至英國王儲威廉王子（Prince William）長子喬治王子（Prince George）也在小學時就學過一些中文。
英國倫敦國王學院（King's College London）劉氏中國研究院（Lau China Institute）院長、漢學家布朗（Kerry Brown）指出，即使部分西方國家對中國抱持戒心，從商業角度來看，學習中文依舊符合現實利益。
布朗表示，中國未來仍將是全球重要的科技與經濟夥伴，若希望從事商業、投資或國際合作，即使對中國態度保留，也有充分理由學習中文。他認為，不少政商領袖相信，未來與中國維持經濟互動仍是不可忽視的方向。
他也提到，語言同時具有外交價值。例如2017年中國國家主席習近平訪美期間，川普外孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）曾以中文演唱歌曲，便被視為一次成功的外交軟實力展現。
除了美國之外，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前訪問北京時也透露，目前已有超過10萬名俄羅斯人學習中文，另有約2萬人在中國留學。澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）則因流利中文聞名，任內也多次直接以中文接待中國官員。
不過，布朗也指出，西方國家學習中文的人數近年反而持續下降。他表示，相較於歐洲語言，中國文化與思維模式更加複雜，需要投入更多時間理解，而真正使用中文交流，也會改變一個人的思考方式，讓人更能理解中國社會的文化脈絡。
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英國倫敦國王學院（King's College London）劉氏中國研究院（Lau China Institute）院長、漢學家布朗（Kerry Brown）指出，即使部分西方國家對中國抱持戒心，從商業角度來看，學習中文依舊符合現實利益。
布朗表示，中國未來仍將是全球重要的科技與經濟夥伴，若希望從事商業、投資或國際合作，即使對中國態度保留，也有充分理由學習中文。他認為，不少政商領袖相信，未來與中國維持經濟互動仍是不可忽視的方向。
他也提到，語言同時具有外交價值。例如2017年中國國家主席習近平訪美期間，川普外孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）曾以中文演唱歌曲，便被視為一次成功的外交軟實力展現。
除了美國之外，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前訪問北京時也透露，目前已有超過10萬名俄羅斯人學習中文，另有約2萬人在中國留學。澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）則因流利中文聞名，任內也多次直接以中文接待中國官員。
不過，布朗也指出，西方國家學習中文的人數近年反而持續下降。他表示，相較於歐洲語言，中國文化與思維模式更加複雜，需要投入更多時間理解，而真正使用中文交流，也會改變一個人的思考方式，讓人更能理解中國社會的文化脈絡。