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在剛圓滿落幕的金曲獎頒獎典禮上，在網路掀起一波「滾石唱片黃金年代」的熱烈討論。典禮中，當年的滾石兩大女神莫文蔚、蘇慧倫，接連登台擔任頒獎嘉賓，並都巧合地都將獎項頒給了同樣出身於滾石的音樂才子張震嶽，讓不少30歲以上的樂迷在螢幕前瞬間淚奔，直呼整晚彷彿讓人回到了華語樂壇最鼎盛、最美好的黃金時期。金曲37意外演變成大型的滾石同學會，引來大批網友在社群平台上感性發文。有觀眾指出，蘇慧倫登台頒發最佳作曲人獎，一看到得獎名單是張震嶽時，臉上立刻綻放出燦爛的笑容，張震嶽上台領獎時，兩人也在台上大方擁抱，一展多年情誼。莫文蔚則是擔任最佳華語專輯頒獎人，看到莫文蔚將大獎頒給張震嶽時，不少網友都忍不住鼻酸，直言有幸經歷過那個年代非常幸福。還有超犀利的網友也發現，不只台上頒獎人和得獎者，就連本屆的評審團主席黃韻玲同樣是滾石傳奇出身。滾石群星重聚，更勾起樂迷心中無數的經典神曲記憶。許多老歌迷紛紛憶起，蘇慧倫在滾石時期和莫文蔚曾合唱過〈失戀萬歲〉，與張震嶽更是音樂上的多年摯友，兩人早在1999年就曾合作過對唱情歌〈防空洞〉，是7年級生心中永遠的回憶。到了近年，張震嶽和蘇慧倫在音樂上依舊合作無間，不僅持續為蘇慧倫量身打造搖滾曲風新歌，近期又再度攜手，替蘇慧倫主演的《欠妳的那場婚禮》插曲操刀。在1990至2000年代的華語唱片全盛時期，滾石唱片被譽為華語流行音樂的重要推手，旗下集結了李宗盛、周華健、伍佰、徐懷鈺、黃妃等不同時代、不同風格的指標性巨星，產出大量傳唱度高、又不失藝術高度的暢銷專輯。網友們也還沒忘記當年的輝煌，紛紛寫下：「滾石真的陪伴我年少到白髮」、「滾石耶，光這兩個字就可以走進時光隧道」、「7字頭的都看哭了，回憶瞬間全部回來」，感嘆十分懷念滾石年代。