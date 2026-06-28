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▲蕭煌奇（如圖）不僅個人專輯多次拿下金曲獎，過去也幫不少天王天后寫歌，版稅收入驚人。（圖／記者林柏年攝影）

歌手蕭煌奇昨晚（27）日以台語專輯《做一個惜情軟心的人》，拿下金曲37「最佳台語男歌手獎」及「最佳台語專輯獎」，追平台語天后江蕙的紀錄，實力獲得外界認可。蕭煌奇出道至今，擁有5座台語歌王、4座台語專輯獎，只差一座就能湊成「十全十美」，目前還未獲得華語歌王的他，也希望未來能獲得評審的青睞。蕭煌奇可說是金曲獎常勝軍，出道至今共拿下5次台語歌王、4次最佳台語專輯，追平江蕙5座台語歌后的紀錄。然而發行過8張國語專輯的他，至今還沒有拿過「最佳華語男歌手獎」，對此他昨日出席慶功宴時，表示：「我努力一下！但也要（看）評審啊，我也沒辦法啦。」不過，蕭煌奇透露現階段要先把小巨蛋演唱會辦完。事實上，蕭煌奇不僅個人專輯多次拿下金曲獎，過去也幫不少天王天后寫歌，像是彭佳慧〈大齡女子〉、李千娜〈查某囡仔〉、梁靜茹〈慢冷〉、黃小琥〈沒那麼簡單〉等，光是版稅收入就十分驚人，昨日再度獲得金曲2項大獎，他也霸氣表示要將約25萬的獎金全部給老婆，笑說：「應該是25萬，都給老婆，25萬而已！」昨晚，蕭煌奇上台領獎時開心表示：「這支金曲獎，是我人生第5支最佳（台語）男歌手金曲獎，從今天開始我的五金行開張啦！」接著他感性地說：「音樂是我的最愛，我感謝在天上的阿嬤、阿公和我的爸爸，他們給我的愛，可以在音樂這條路繼續努力付出，我要繼續做一個惜情軟心的人，把感動的音樂唱遍全世界。」