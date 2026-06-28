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▲張震嶽昨晚從呂士軒手中接過金曲歌王的獎盃，還得到最佳華語專輯獎。（圖／NOWNEWS攝影中心）

張震嶽昨（27）日晚間獲頒第37屆金曲獎最佳華語男歌手獎，頒獎人是上屆歌王呂士軒，當他撕開信封後，先是震驚地看了搭檔一眼，接著才唸出張震嶽的名字，但他卻發音失誤，把張震「嶽」唸成張震「獄」，讓不少觀眾看傻；而呂士軒下秒見到張震嶽上台，立刻單膝下跪遞出獎盃，似乎在反省，但還是遭到網友無情砲轟「有讀書嗎？」呂士軒昨晚和魏如萱搭檔頒獎，上台後他直言：「做音樂最重要的不是得獎，最重要的是，得獎後的那一個人，願意接你電話還有回你訊息，所以今天在座的各位，不管誰從我手中接過這個獎，都跟我合作好不好？」只見他將球拋給台下入圍的歌手，想尋求合作機會，接著才揭曉昨晚奪歌王的人是張震嶽。不過呂士軒唸出張震嶽名字時，卻出現發音失誤，居然誤將「嶽」唸成張震「獄」，讓場面一度有點尷尬。事後這段插曲也被網友po在Threads上討論，大家紛紛開酸呂士軒：「有讀書嗎？」、「頒獎也不做功課，有夠不尊重人」、「感覺不是讀書問題是常識問題，張震嶽又不是新人，從小到大沒聽過別人叫他名字嗎」。但好在這個唸錯意外張震嶽並不介意，他上台後，作為後輩的呂士軒也立刻單膝下跪，為他遞上獎盃，然後默默退到一邊，沒有多搶戲。另外，呂士軒也有和李竺芯等人，共同擔任本屆金曲獎入圍VCR的口白，因此多數粉絲相信他只是一時緊張口誤，不是真的不知道「嶽」怎麼唸。