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金曲獎日前圓滿落幕，人氣女團「幻藍小熊」成功獲得「最佳演唱組合」獎項肯定，原本是一件值得慶祝的樂壇喜事，沒想到少不了網路上的酸言酸語，說她們是「大爆冷門」，甚至質疑偶像團體憑什麼拿獎。許多資深樂迷感到強烈既視感，如今已是天后的蔡依林，在19年前拿下歌后時，也有過相似的批評聲浪，讓網友直呼歷史總是驚人的相似。幻藍小熊以偶像女團之姿拿下「最佳演唱組合」，打敗頑童、椅子樂團等勁敵，結果才剛拿獎，網路上立刻掀起正反兩派論戰。一票酸民狂刷留言質疑，不過也有許多理性的追星族和音樂人跳出來力挺，表示現在的偶像工業早就全面升級，無論是高難度的刀群舞、團體和聲的難度，還是幕後製作人的心血，通通都是實力的一部分，直指那些不看好的人根本是跟不上時代的「音樂老骨頭」。事實上，早在2007年，蔡依林憑藉《舞孃》專輯奪下第18屆最佳國語女歌手獎，在那個「唯有飆高音才叫唱功」的年代，唱跳歌手登頂歌后引發了樂壇大地震，當時的蔡依林被酸民諷刺只是體操選手、全靠包裝，但時間最終證明了她的實力和地位，如今的Jolin光是在事前就已經是大家心目中的奪獎大熱門，最後也實至名歸抱回歌后寶座。同樣的劇本也曾在2019年上演，當時非傳統情歌路線的饒舌歌手Leo王奪下金曲歌王，網路上同樣哀鴻遍野，充斥著「他是誰」、「這不叫唱歌、這叫唸經」的罵聲。但也還好金曲獎評審團有看見了饒舌的力量，讓Leo王一把撞開了主流市場的大門。而身為偶像女團的幻藍小熊在今年成功獲獎，不難發現金曲獎的腳步其實一直走在流行前線，不斷在擁抱音樂的多樣性。