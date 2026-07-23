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溫溫的選戰哲學：不罵對手，要讓人看見改變

▲深藍家庭出身的温世政，正在南投打一場非典型的選戰。（圖／記者林調遜攝，2026.7.23）

921留下的傷口 成了返鄉最深的牽掛

被鮮血染紅的白袍 讓他人生當了第一次逃兵

▲過去25年是菁英白領，溫世政早已習慣對著上千人進行專業演講。（圖／温世政提供，2026.7.23）

回到最初出發的地方 把成功變成責任

等待一股東風 讓更多人看見南投新選擇

▲溫世政以「雞尾酒療法」為南投縣垃圾問題提出替代方案。（圖／温世政提供，2026.7.23）

從家鄉草屯出發，民進黨南投縣長參選人温世政的人生軌跡，幾乎是許多優秀南投子弟的縮影。15歲離鄉赴台中一中資優班就讀，之後考進台北醫學大學牙醫系、台大牙科研究所，更一舉拿下牙醫師國考榜首。一路走來，他曾擔任美國密西根大學植牙高階課程專任講師、國際植牙學會院士及台北醫學大學助理教授，並與夥伴共同打造擁有20位醫師、40位助理的植牙醫療團隊，堪稱白手起家的典範。53歲這年，他放下千萬年薪和高社經地位，毅然返鄉參選南投縣長，温世政讓不少人跌破眼鏡。有人質疑他缺乏政治歷練，直言勝算不高，也有人說他是被總統賴清德「拐回南投」。温世政只是微笑回應「我是政治素人，但不是政治白痴。」在許多南投人眼中，他或許是一張白紙，卻能跳脫既有框架，帶來不同視野。明知很難贏，為何還要選？「我已經完成自己的事業，現在，我要在南投實踐志業」。他不想打一場充滿對立與攻擊的選戰，「我不會去批評許淑華哪裡做不好，南投人很樸實，刻意衝撞未必討喜，而且，那不是我的個性。」談到從政風格，温世政以自己的名字形容「我就是溫溫的啦！」政治是一輩子的事，他未必能為南投帶來翻天覆地的改變，但即使知道困難，仍願意嘗試改變現況、帶起新的風氣。正如支持者所言，他回來，就是想推動「溫暖世間的政治」。每天清晨，他站在路口向準備出遊的長輩揮手問候；白天走進農村與社區傾聽民意；晚上參加客廳會和地方活動。不急著談選舉，而是像醫師看診一樣，耐心了解病灶的微細變化，再思考如何對症下藥。讓他印象最深的，是許多長輩共同的心願。「我問老人家最期待什麼，很多人都說，希望孩子多回來看看自己。」一句簡單的回答，道盡偏鄉人口外流的無奈，也讓他格外心酸。他也是年少離家的南投孩子，只是最終離開的背影，始於一場撕心裂肺的傷痛。那年他從台大研究所畢業，分發到803國軍台中總醫院擔任實習少尉醫官。921大地震重創中台灣，他被緊急派回南投投入救援。滿目瘡痍的街道、此起彼落的哭喊聲，成為一生難以抹滅的記憶。這場世紀天災的傷患實在太多，多到醫院裡的床位、器械不敷使用。重傷者送來時早已命懸一線，只能用軍用臉盆接住不斷湧出的鮮血。他站在手術台前不停縫合撕裂的皮肉、殘缺的肢體，卻只能眼睜睜看著一條條生命從指縫間流逝。一開始，他縫的是傷口與斷肢；後來，縫的幾乎都是遺體。鮮血一次又一次噴濺白袍，染成刺眼鮮紅，血跡乾了，白袍漿直僵硬，留下大片暗紅痕跡。那個年輕醫師白天與死神拔河，深夜獨自吞下悲傷，直到服役結束，他遠離這片讓他心碎的土地，北上發展、出國深造。外面的世界很大、很精彩，20多年來他在專業領域闖出一片天，擁有令人稱羨的成就與地位。但無論走得多遠，始終忘不了那年崩裂的家鄉，以及當時還不夠堅強的自己。在他心裡，自己曾是人生中的逃兵。震後許多災民被迫離鄉背井時，他也選擇離開。這份愧疚與牽掛從未隨歲月消散，像一顆深埋心底的種子，在漫長時光中悄悄發芽。他始終提醒自己，總有一天，當自己足夠強大、有能力時，一定要回到最初出發的地方，投入偏鄉醫療與長照服務，創造更多在地就業機會，讓年輕人不必為了生計遠走他鄉，讓每一扇亮著燈的窗戶，都能透出溫暖而安心的光。提到回家，他忍不住笑了。返鄉參選，最開心的人是父母。每天都能吃到母親準備的早餐，晚回家還會接到關心電話。「年輕時覺得很煩，現在50多歲，反而覺得很幸福。」父母都是深藍支持者，但政治立場的差異，從未影響一家人的感情。對於選戰布局，温世政規劃三階段策略：先鞏固支持基礎，再爭取中間與年輕選民認同，最後進入主戰場全面衝刺。他透露回鄉後曾潛入不少深藍地方社群觀察討論，偶爾也分享自己看法。撇開政黨立場與情緒，多數人都希望家鄉變得更好，「彼此對立是沒有必要的」。不製造衝突、不刻意搶版面，不少支持者擔心他曝光度不足。他坦言「回來之前就知道會是這樣的局面，本來就有心理準備。」他形容自己確實需要一股「東風」，先前引發熱議的焚化爐議題，充其量只能算是一陣微風。面對許淑華質疑他在焚化爐議題上逐漸走向「為反對而反對」，温世政坦言，焚化爐確實是雙面刃，提高了他的能見度，也反映出南投人對垃圾問題長年未解的焦慮。他強調自己的核心理念並非一味反對焚化爐，而是希望南投具備自主處理垃圾的能力；在此前提下，是否興建焚化爐、興建地點及對地方的影響，都應在資訊充分揭露後，透過公開討論尋求共識。至於政見方向，他從自身醫療專業出發，提出「告別老舊治理，以醫療視角解決地方沉痾」的訴求主軸。除了垃圾治理「雞尾酒療法」及反對名間設置焚化爐，也包括完善偏鄉醫療與長照體系、推動產業升級與地方創生、鼓勵青年返鄉安居樂業、加碼育兒支持，以及以行動醫療車守護偏鄉健康等政策，希望為南投開啟另一種可能。人生中場轉向投入政治，而政治，從來不只是一場選戰的輸贏。溫世政回到年輕時逃離的家鄉，笑著對我說，自己現在是「明知山有虎，偏向虎山行」，無論選舉結果如何，他都是自己的贏家。