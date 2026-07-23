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▲行政院長卓榮泰上個月也來了，眾人合力幫他拉抬曝光度。（圖／温世政提供，2026.07.02）

猴子比人先認識他？爆紅影片意外打開知名度

神秘軍師曝光 温世政背後這群人不簡單

總統級後援團 從政見到字體大小都親自把關

▲溫世政的拜訪小卡，競選口號『世代共榮、溫暖好政』由總統賴清德親自操刀。（圖／記者林調遜攝，2026.07.02）

民進黨徵召前新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，跌破不少人眼鏡。日前他對著猴子拜票的一支短影片在網路爆紅，讓外界質疑這位政治素人是否苦中作樂。其實温世政擁有強大的後援團隊，不僅中央部會擔任他的政策智庫，總統賴清德也親自參與競選策略討論，連拜訪小卡的競選口號都親自修改，專訪時問他被總統親自督軍的感覺如何，他用5字形容「真的很嚴格」。擔任醫師公會理事長期間，温世政組織義診團隊深入偏鄉服務，結識許多不同領域的人才。長期投入公益讓他獲得前衛福部長陳時中肯定，更引起賴清德注意，促成一段現代版的「三顧茅廬」。他原就有意回南投耕耘偏鄉醫療、發展到宅醫療服務，但參政從不曾是選項，民進黨高層出面勸不動他，賴清德親自多次深談，分享當年他任職成大醫院時，棄醫從政的初衷，提醒他「你想做的事，沒有地方政府支持也做不到」，並允諾「你有這樣的學經歷條件，你來做、我給你資源」。反覆思考後，温世政決定接受挑戰，他坦言第一個「有異見」的人是太太。「我們在新北生活穩定，為什麼要回南投從頭開始？」他懂另一半不是反彈，而是心疼與不捨，「過去20多年，我把人生都投入在事業上。」一個公務員家庭出身的孩子，能夠一步步走到今天，他已相當滿足。如今選擇回鄉，不是為了名利，而是希望為南投做一些事情，「這是我人生最有意義的一次選擇」。今年初獲民進黨徵召以來，温世政曝光度不算高，甚至被外界形容為誤入叢林的小白兔。日前他在松柏嶺拜票途中巧遇猴群，童心大起對猴子拱手拜票，被拍成短影音後意外爆紅，許多原本不認識他的民眾，第一次知道有這位縣長參選人。前陣子家戶拜訪時被狗咬傷手，別人討論的是醫生的手何等金貴，他卻忙著忍痛拍影片，從醫生角色轉變成傷患，還不忘稱讚醫護人員效率高、在台灣有健保真好。影片爆紅完全是意外，回到南投5個月來，温世政最大的收穫不是流量，而是重新認識家鄉。過去在雙北地區，大小事透過LINE就能處理；下鄉拜票時卻有長輩告訴他「我沒有手機，你直接打家裡電話就好。」還有人悄悄對他說「我一定支持你，但不要跟別人講喔！」這些看似平凡的小插曲，讓他從最初的驚訝到習以為常，一步步透過家戶拜訪與深度對談，逐漸融入地方，也看見數據與報告之外的真實需求。雖然在醫界頗具知名度，但他確實是政壇一張白紙。談到最大靠山，温世政毫不避諱提到賴清德，透露賴清德曾告訴他「你就做你自己就好」。接受《NOWNEWS》專訪時，聊到近來不少年輕民代被賴清德說服，轉戰鄉鎮長，他清楚總統期待的不是衝鋒陷陣的政治奇兵、製造話題的選戰刺客，而是更多願意抱持理想、投入在地深耕的人才。除了精神鼓勵，中央部會更成為温世政的政策後盾。例如解決南投垃圾危機的「雞尾酒療法」，就是在專業團隊協助下，經過數據分析與可行性評估後正式推出；包括育兒補助、長照政策與地方創生計畫，也有中央資源支援。前不久行政院長卓榮泰親自到南投視察商圈創生與長照家屋，協助温世政隨時保持滿血狀態，中央執政團隊成為他推動政策、落實政見的重要後盾，對一介新人而言，根本是夢幻級待遇。最讓人意外的是，賴清德不只關心重大政策走向，甚至連温世政競選文宣都親自參與討論。温世政透露，雙方曾為了拜訪小卡內容來回修改多次。競選主軸「世代共榮、溫暖好政」，就是總統提出的構想；「我在台北完成了我的事業，將在南投完成我的志業」，則是他堅持保留的核心理念。考量南投高齡人口多，連字體大小、版面配置都經過反覆討論，最後定調將傳統名片改成拜訪小卡，希望有助長輩閱讀。談起這位神秘軍師，温世政忍不住說「真的很嚴格，但確實幫了我很多。」