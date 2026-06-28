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韓國慶尚北道慶州市一家新村金庫銀行分行，近日發生一起離譜的侵占案件，一名分行經理挪用7000萬韓元（約新台幣145萬元）公款後，換成5萬韓元面額的玩具假鈔填補，竟長達2週沒人發現，案件震驚韓人及警方。根據韓媒中央日報報導，慶尚北道慶州市皇理團路的一家新村金庫（Saemaul Geumgo）分行，爆出分行經理挪用數千萬韓元現金後，竟以將玩具假鈔塞進金庫的離譜手法掩飾犯行，引發外界震驚。此外，涉事的新村金庫在掌握事件後，還被質疑刻意延後向警方報案，試圖縮小事件影響並加以隱匿。警方等單位說法指出，今年1月，位於慶州皇理團路（Hwangridan-gil）的一家新村金庫分行，發現有7000萬韓元（約新台幣160萬元）的現金遭人擅自提領後消失。犯案者竟是負責該分行管理工作的分行經理級職員A某。報導提到，A某將現金從金庫取走後，為了避免東窗事發，竟從網路購買5萬韓元面額的仿製紙鈔，並塞進金庫充當真鈔。這些假鈔甚至印有卡通人物圖案，外觀一看就能辨認出只是玩具紙鈔，但A某利用該分行規模小、平時僅由分行經理與課長兩人值班的特性，長時間逃避外界懷疑。根據內部員工證詞，A某每天結束營業時，經常主動表示：「課長，錢由我來放回去。」之後親自前往金庫處理，並以自然方式阻止其他職員接近，藉由分行經理的職權掌控現金管理流程。A某大膽的犯行過程超過兩週，直到同事察覺異狀並進行舉報，事件才終於曝光。然而，案發後新村金庫方面的處置方式引發更大爭議。報導指出，新村金庫雖已掌握不法情形，卻未立即向執法機關提出告發，而是先行展開內部調查。最終，距離案發超過兩週後，A某才以自首形式接受警方調查。近期法院已對A某採取簡易起訴程序。此外，內部更有人爆料指出，原本應負管理責任的高層主管，事件後反而獲得升任重要職位，使外界質疑這是否屬於「袒護自己人」的人事安排，並進一步引發組織倫理爭議。對此，新村金庫相關人士表示，「涉案的A某已立即遭到免職處分，且損失金額已全數追回，因此本案在內部程序上已完全結案。」