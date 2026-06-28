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中國對台軍事施壓與灰色地帶干擾越演越烈，近期頻繁利用海警船滋事，企圖壓縮我國海上防衛空間。海巡署東南沙分署東沙指揮部今（27）日清晨，再度偵獲中國海警船「3101」在東沙周邊海域出沒，海巡署隨即調派「臺中艦」前往預置攔截。上午9點3分，這艘中國海警船自東沙島西北方25.5浬處闖入我國限制水域，臺中艦見狀立即上前攔截，展開全程併航監控應對。對峙過程中，雙方船體最近距離一度僅剩0.4浬，海上氣氛緊繃，目前臺中艦仍緊盯對方動態，持續對峙並依法執行驅離任務。在兩方對壘、驅離的過程中，中國海警船透過廣播進行政治挑釁，宣稱「中華民國不存在、此處為中國管轄海域」，意圖動搖我方軍心。面對中方的囂張氣焰，海巡署臺中艦官兵立即以中、英文雙語對講機嚴正反擊，駁斥「中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的事實與現狀」。臺中艦更在廣播中直言，台灣人民在民主體制下，創造了經濟奇蹟與民選總統的驕傲，痛批中方應該回去爭取民主自由、解決內部經濟下行的問題，讓百姓過上好日子，警告對方立即轉向離開，否則我方將依法採取必要行動。海巡署表示，今年截至目前，中國海警船已累計侵擾東沙海域達4船、9航次，頻率明顯增加，且手段越來越惡劣。近期包括美國、英國、德國、法國等國際理念相近國家，相繼對中國破壞區域穩定、危害國際航運安全及升高區域緊張情勢等作為，表達嚴正關切。海巡署譴責北京當局一再以「假執法、真擴權」等戰術，意圖營造單方面管轄權的假象，重申中華民國台灣的主權與尊嚴絕不容許任何挑釁。未來海巡署將持續採取一切必要手段，堅定不移地捍衛國家主權，守護我國海洋權益與漁民安全。