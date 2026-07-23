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老人家看3分鐘門診 得花6小時奔波

▲温世政設計的行動醫療車，可以在車上進行簡單的手術。（圖／温世政提供，2026.07.23）

車子到了 現實考驗才開始

專訪過程中，温世政眼神最發亮的時刻，不是分享在各地遇見的奇人異事，也不是自豪這個眷村長大的孩子，只花5個月就把台語練得超溜，而是自己設計的千萬級行動醫療車，終於真正配發到家鄉南投。這段歷程讓他窺見中央與地方之間看不見的落差，了解偏鄉資源不足的現實並非一朝一夕能翻轉。他沒有抱怨，只是平靜地說「總要有人走在前面，踏出第一步。」不少網友好奇，行動醫療車的靈感是否來自5年前的《行動急診室》？温世政坦言確實看過這部日劇，圓融的處世風格，調適他早已習慣不隨意評價，「也沒有誰抄誰啦！」僅表示擔任新北市牙醫師公會理事長時，就已推動類似概念，只是如今意義更加不同，「因為這是我自己的家鄉」。温世政回憶，當年他募款打造「口腔醫療巡迴車」，深入偏鄉替長輩看牙、幫孩子補蛀牙。「那時我覺得烏來就算偏鄉了，後來才意識到，原來我的家鄉草屯小鎮，已算是南投最熱鬧的地方了。」看過太多長輩因交通不便，日積月累把小病拖成大病，温世政始終放不下。他說，在南投，有些老人家只是看個3分鐘門診，往返卻得耗掉6個小時，「台灣健保花了這麼多錢，仍存在『因病而貧、因貧而病』的現象。南投人怎麼會變成次等公民？」他把「口腔醫療巡迴車」的概念進一步升級，打造配備心臟超音波、心電圖、頸部超音波、自律神經檢查等設備的行動醫療車，並結合遠距醫療系統，由資深醫師線上支援，年輕醫師第一線診療。他形容「我們把診所直接開到老人家門口、開到長照中心門口，能現場處理就現場處理，不能處理就立刻後送，少掉那6小時，長輩就能活得更健康。」這項構想獲得衛福部支持，全台唯二建置的千萬級行動醫療車，率先配置到南投。不過，現實卻沒有想像中順利。南投沒有醫學中心，僅有4家區域醫院，也缺乏足夠的年輕醫師培訓體系，讓這項創新政策面臨新的考驗。談到後續發展，温世政忍不住苦笑。他說，兩部醫療車要發揮最大作用，應該先進行醫療人力資源整合，但最後被當成單純的硬體，配置到竹山一家地區醫院，「縣政府不知道該怎麼運用，預算有了、車子撥下來了，就是不會用啊！」他說，返鄉後真正感受到什麼叫「中央做中央的、地方做地方的」。再好的政策、再完整的資源，如果缺乏能接軌的人才與制度，也可能停留在原地。不過他還是樂觀看待，「至少踏出這一步，就是好的」。理想豐滿、現實骨感，對温世政而言，孤鳥返鄉不只是投入一場選舉，更是一場現實的考驗。再多的專業、再大的理想，都必須找到願意一起前進的人，才能讓政策真正落地，這也是他回到南投後，學到的第一堂課。