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温世政在集集站通車典禮上，將親手做的小火車模型送給總統賴清德。（圖／温世政提供，2026.07.23）

別人的床底藏灰塵 他的床底藏著一座鐵道王國

一座座模型車站 藏著滿滿成就感

▲別小看這些小火車，真的可以動耶！（圖／温世政提供，2026.07.23）

他把夢想塞進床底下 下班後沈浸微縮世界

民進黨徵召前新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，不少人對他的第一印象都是健談、熱情、直率；還有，長得像政論節目主持人劉寶傑。無論走到哪裡，似乎都能很快與人打成一片。不過談起私底下的自己，他卻笑著自爆：「其實我有點宅。」不過，他的「宅」產物，可是相當拿得出手的。上個月底，總統賴清德到車埕參加集集線通車典禮，當他後盾也為他加油，温世政將親手做的小火車模型送給賴清德，讓眾人大為驚艷。比起飯局應酬與熱鬧社交，他更喜歡待在屬於自己的小天地裡。這項特殊興趣，甚至已經陪伴他超過20年。當年赴日進修期間，意外踏入鐵道模型的世界，從此深深著迷。當記者好奇追問，這座神祕的小天地究竟藏在哪裡時，他露出有些得意的笑容回答：「在我的床底下啊！」話才剛說完，自己先笑了出來，「被我太太唸到半死。」打開温世政經營的牙科診所網站，很容易被他的履歷嚇一跳。除了牙醫專業領域的各種頭銜、論文與專利，還曾獲得俄羅斯世界發明展銀牌、日本天才發明展金牌等國際獎項。這樣的經歷讓人不禁好奇，這位牙醫師、教授、發明家兼縣長參選人的生活，是否總處於高速運轉狀態？沒想到，當被問到工作之外最大的興趣，他幾乎沒有思考就脫口而出「做模型啊！」看到記者一臉疑惑，他趕緊補充「不是牙齒模型，是鐵道模型啦！」語氣中的興奮藏都藏不住，彷彿瞬間從專業牙醫師變回熱愛玩具的大男孩。台大牙醫研究所畢業後，温世政持續進修，先後前往日本、美國及英國牛津大學深造。「我在日本待過1年、美國1年、英國牛津2年。」談起求學歲月，他如數家珍。在日本期間，多數課程以英文進行，由於日語不算流利，生活圈相對單純。每逢假日，他最喜歡買張車票搭火車到處旅行，看沿途風景，也看各地不同的鐵道路線。在那段時光裡，他意外發現日本鐵道模型不但精緻，價格也相對親民，於是一頭栽進這個微縮世界。從買車廂、鋪軌道到打造場景，慢慢建構出屬於自己的鐵道王國。對温世政來說，鐵道模型不只是收藏，更像是一場專注力與耐心的修行。「你必須非常專心，要計算彎道曲度、坡度高低，每個細節都不能馬虎。」他形容，完成一座模型就像破解一道道難題，在異鄉獨居的日子裡，這種克服困難後的成就感，帶給他難得的平靜與滿足。講究美感的他，還會在模型裡加入櫻花、楓紅、車站街景等細節。說起自己的作品時，他眼神瞬間發亮，語氣裡滿是驕傲：「鐵道模型真的很好玩，而且我做得很漂亮喔！」這份在日本養成的興趣，後來一路跟著他回到台灣。隨著家裡添了雙胞胎兒子，原本擺放模型的空間逐漸被玩具、書桌和生活用品取代。最後，他心愛的鐵道王國只能被迫搬家，全部收進床底下。即使如此，他依舊沒有放棄這個興趣。談到最新進度時，還像分享秘密一樣告訴記者「我最近正在做集集火車站的模型。」眼前這位曾獲國際發明獎、旅居多國進修的牙醫師、教授與縣長參選人，臉上露出的不是政治人物慣有的精明與算計，而是沉浸在鐵道世界裡的大男孩笑容。或許，比起競選場合的掌聲與鎂光燈，他最自在的時刻，仍是在床底下那座只有自己知道的微縮王國裡，看著列車緩緩進站。