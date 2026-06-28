天王周杰倫26-28日連3晚在北京鳥巢舉行《嘉年華II》世界巡迴演唱會，昨（27）日中午老婆昆凌就在小紅書上分享彩排花絮，只見周杰倫的3歲小女兒Jacinda非常活潑好動，在台下不停跟爸爸對話，呆萌奶音超級可愛，最後周杰倫受不了，更放棄掙扎，直接牽著女兒上台彩排，昆凌則笑說：「『我美嗎女士』的台風不錯呦」，影片吸引4萬人按讚。
周杰倫北京鳥巢彩排 直接牽3歲女兒登台
昆凌昨日中午在小紅書上分享這段影片，只見她帶著女兒一起陪周杰倫彩排，結果Jacinda看不懂彩排是什麼意思，頻頻在台下對周杰倫大喊：「我回應你都沒有在聽」、「為什麼你沒有唱歌」，略帶怒火的奶音超級可愛，讓天王也被融化。
最後周杰倫只好牽著Jacinda的手一起上台，大家本以為Jacinda會因此怯場，想不到她反而跟爸爸一樣，超享受舞台，臉上綻放可愛笑容，讓粉絲全被融化，紛紛留言：「女兒殿下真的好可愛」、「她居然在指責周杰倫」、「看來天王也是搞不定女兒的」、「哈哈哈3歲就能登上北京鳥巢，不愧是周杰倫的女兒」、「這一家人真的好幸福啊」。
昆凌母愛大爆發 讚女兒：台風不錯呦
而昆凌為了保護小孩，特別後製了一個墨鏡貼圖，擋住Jacinda正臉，她也在貼文中母愛噴發，大讚女兒「台風不錯呦」。至於為什麼稱呼Jacinda為「我美嗎女士」，是因為周杰倫歌曲〈女兒殿下〉中，收錄了很多Jacinda的聲音，其中一句正是她問爸爸「我美嗎？」小公主撒嬌的可愛口吻讓歌迷印象深刻。
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昆凌昨日中午在小紅書上分享這段影片，只見她帶著女兒一起陪周杰倫彩排，結果Jacinda看不懂彩排是什麼意思，頻頻在台下對周杰倫大喊：「我回應你都沒有在聽」、「為什麼你沒有唱歌」，略帶怒火的奶音超級可愛，讓天王也被融化。
最後周杰倫只好牽著Jacinda的手一起上台，大家本以為Jacinda會因此怯場，想不到她反而跟爸爸一樣，超享受舞台，臉上綻放可愛笑容，讓粉絲全被融化，紛紛留言：「女兒殿下真的好可愛」、「她居然在指責周杰倫」、「看來天王也是搞不定女兒的」、「哈哈哈3歲就能登上北京鳥巢，不愧是周杰倫的女兒」、「這一家人真的好幸福啊」。
而昆凌為了保護小孩，特別後製了一個墨鏡貼圖，擋住Jacinda正臉，她也在貼文中母愛噴發，大讚女兒「台風不錯呦」。至於為什麼稱呼Jacinda為「我美嗎女士」，是因為周杰倫歌曲〈女兒殿下〉中，收錄了很多Jacinda的聲音，其中一句正是她問爸爸「我美嗎？」小公主撒嬌的可愛口吻讓歌迷印象深刻。