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女性三明治族理財展現「3高」 但僅5成敢「花錢犒賞自己」

雙重壓力 醫療支出與氣候變遷成新焦慮點

隨著女性自我意識提升，女性愈發傾向視自己為家庭的核心經濟支柱，根據保誠集團公布最新調查結果顯示，台灣受訪者中「上有老、下有小要照顧」的女性三明治族，展現高度財務自主性與穩健的儲蓄習慣，逾7成已養成每月固定儲蓄的習慣。不過，調查結果也發現，女性三明治族在展現理財「三高」特質的同時，僅5成女性三明治族「敢花錢犒賞自己」，顯示背後仍承受不小壓力，「敢存不敢花」成另類集體焦慮。根據調查結果指出，近7成女性三明治族展現「三高」積極理財特質，即高儲蓄、高獨立、高目標導向，有72.1%每月固定存錢，反映對當前財務安全的重視與自律理財習慣, 68%傾向依靠自己維持經濟穩定，展現對財務自主權的重視，66.4%擁有明確儲蓄目標，積極為未來做準備。然而，調查也指出，女性三明治族在展現理財「三高」特質的同時，背後仍承受不小壓力。在「同時扶養長輩與子女所帶來的經濟壓力」與「未來是否具備足夠資源達成人生重要目標」，負評比例均高於22%，這種潛在的財務不安直接影響日常幸福感。特別是在「能不擔心金錢地享受生活」一項，認同度僅50.4%，顯示有近半數女性三明治族在追求生活品質時仍受到金錢壓力干擾，也反映出即便具備良好儲蓄習慣，對長期財務規劃仍缺乏安心感。儘管日常理財表現穩健，但面對生活中的不確定性，女性三明治族仍高度關注風險。調查結果顯示，其最在意的3大風險包括自身健康惡化（29.5%）、極端氣候與環境問題（28.7%）、日益增長的醫療費用（26.6%），顯示其不僅需兼顧當下家庭責任，也對自身與家人的長期保障深感憂慮。保誠人壽表示，透過此調查可見，台灣女性三明治族同時扮演家庭照顧者與經濟支柱的雙重角色，其中高達76.6%認為家庭是人生最重要的事，同時亦傾向維持財務自主與獨立。然而，儲蓄率高並不等於財務安全感高。調查中仍有36.5%的受訪者對是否具備足夠理財知識感到不確定；另有29.9%對未來財務規劃缺乏明確方向，顯示在多重責任壓力下，對長期財務布局仍存在疑慮。面對女性三明治族在不同人生階段的多重責任與壓力，保誠人壽建議，三明治族進行不同人生階段的全方位布局，將「死儲蓄」轉化為「活保障」，以緩解不敢花錢的心理壓力，唯有建立完善的財務防護網，才能在照顧家庭的同時，也穩健守護自己的人生。