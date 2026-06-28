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▲姚淳耀（左起）、朱軒洋、裴子齊還原劇中「馬子狗」的中二狀態。（圖／記者邱增其攝）

朱軒洋先前扶正小三吳卓源，又與《欠妳的那場婚禮》蒲禾菲傳緋聞，今（28）日他和劇中「馬子狗」團員裴子齊、姚淳耀一起出席見面會，被問到感情生活，他表示希望把焦點放在作品上，畢竟之前導演嚴藝文出席首映會時都因為心疼他哭了，朱軒洋開玩笑說，上輩子應該欠嚴藝文滿多的。朱軒洋在認愛吳卓源之後，又傳出與蒲禾菲假戲真做，為了不影響作品，始終缺席宣傳活動，今首度露面，再度被問及感情生活，朱軒洋嚴肅說，「劇組真的很認真，還是要尊重大家的努力。」意指不希望私下感情生活影響作品。之前嚴藝文被問及此事，因為很心疼他當場哭了，朱軒洋說今天決定出席活動，嚴藝文也有鼓勵他，「做好該做的事就好。」看得出朱軒洋很感動，但卻說，「上輩子可能欠她一場婚禮。」隨口又說，「幫她徵老公啦！」嚴藝文當初在寫劇本時，腦中浮現朱軒洋的模樣，希望他能演出少年周可傑，但當時朱軒洋已經一年多沒拍戲，爆肥到80幾公斤，嚴藝文提早半年開始陪他重新找回狀態，朱軒洋也認真瘦身，成功鏟掉近20公斤。