日本樂團羊文學昨晚以表演嘉賓身分登上金曲獎舞台，空靈歌聲獻唱《咒術迴戰澀谷事變篇》的超經典片尾曲〈more than words〉，但因為只有演唱會一首歌讓許多觀眾直呼聽不夠，沒想到她（28）們今天馬上宣布台灣專場演唱會消息，將於10月24日在高雄LIVE WAREHOUSE開唱，預售票只需2200元就進場，門票預計7月4日中午12點在KKTIX開賣。
羊文學宣布高雄開唱！售票資訊一次看
《羊文学 Hitsujibungaku TOUR 2026 "SU———HA———" IN KAOHSIUNG》將於10月24日在高雄LIVE WAREHOUSE舉辦；票價分為預售票2200元、愛心票1100元，門票將於7月4日中午12點於KKTIX售票系統及全台全家便利商店開賣。
羊文學近年憑藉獨特的夢幻搖滾風格迅速竄紅，從〈1999〉、〈光るとき〉，再替動畫《咒術迴戰》、《我推的孩子》以及《九條的大罪》演唱主題曲，透亮的歌聲搭配詩意歌詞，在青春、脆弱與堅強之間找到平衡，也陪伴無數樂迷走過人生不同階段。
事實上，羊文學過去多次在台北舉辦專場演唱會，門票幾乎場場秒殺，累積相當高的人氣，這次巡演首度前進高雄，讓歌迷興奮表示「終於不用搶高鐵了」、「高雄人等好久」、「金曲才唱完就宣布專場，太幸福了」。
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事實上，羊文學過去多次在台北舉辦專場演唱會，門票幾乎場場秒殺，累積相當高的人氣，這次巡演首度前進高雄，讓歌迷興奮表示「終於不用搶高鐵了」、「高雄人等好久」、「金曲才唱完就宣布專場，太幸福了」。
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