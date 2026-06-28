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▲蕭薔昨晚拿下年度乘風精神獎，上台致詞。（圖／翻攝自微博@spark不夜城）

中國節目《乘風2026》（浪姐7）昨（27）日終於收官，總決賽排名出爐，由台灣女歌手曾沛慈奪冠，被讚實至名歸；另一名台灣女星蕭薔則獲「年度乘風精神獎」，她上台發表感言時，卻脫口說出：「謝謝《乘風》的劇組，呃…節目組」，讓粉絲不禁好奇她是不是話中有話，在暗諷節目組有劇本、愛造假，「蕭薔的感言是不是另類的高級酸啊？」蕭薔昨日拿到「年度乘風精神獎」時，在台上致詞，她面帶微笑地說：「感謝《乘風》的『劇組』呃…節目組給我這個機會，因為我們的節目組永遠有『超過1000位工作人員』，那麼專業的守護我們，同時給我們最好的『訓練』，把我們當成『人才』在看待」，這段話被質疑另有含意，像在調侃節目組造假。網友認為「劇組」這兩個字就在指這個本該真實的真人秀節目，其實背後有劇本，誰被淘汰、誰得獎都是註定的。另外，1000位工作人員則是指現場投票的觀眾其實都不是真的觀眾，而是請來的臨演。大家因此紛紛開玩笑留言：「蕭薔的感言是不是另類的高級酸啊」、「以她EQ這麼高說話這麼得體的人來說，絕對是『故意』不小心說錯的」、「以蕭薔的咖位，節目組也不敢懟」、「充分詮釋了大家都是『演員』」、「姐今天說了大實話，讚」、「反正大家都知道吧，這一切都是劇本」、「哈哈哈訓練是在說每個人都被教訓嗎？」、「真人秀根本都不真了，最後一集才敢說實話」。其實《浪姐》幾乎每屆都爆發過黑箱爭議，例如某些參賽者明明表演得很爛，卻因為知名度高，所以不會被淘汰。也有參賽者明明唱得比較好聽，分數卻不是最高的；例如曾沛慈在第3次公演時，抱病演唱〈一樣的月光〉還是成功完成高難度轉音，結果卻不是現場最高分，讓不少粉絲替她抱屈，好在最後曾沛慈還是靠著超高人氣和堅強實力，殺出重圍奪冠。\