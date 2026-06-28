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在YouTube擁有1690萬訂閱的加拿大千萬級科技YouTube頻道「Linus Tech Tips（LTT）」，創辦人萊納斯（Linus Sebastian）近日再度訪台拍攝企劃，來到兩年前他曾前往的台北光華數位新天地店家，挑戰當一日店員，從中午後一路忙到晚上，親自為顧客解決多項電腦問題。然而，店家卻向他苦嘆，這可能是他能來的最後一次。萊納斯曾測試過無數種科技產品，也揪出過許多產品問題，他曾在2024年和2025年來到台灣參加台北國際電腦展，在前年來台時拍攝企劃，佯裝一般民眾向店家詢問如何組裝在4K畫質下順暢跑遊戲的最大效能電腦。當時在台北光華商場，他總共花了近17萬新台幣組出電腦，並將電腦送給在街頭上第一位認出自己的粉絲。最終一名延平高中國中部的國中生一眼認出他，萊納斯將組好的電腦送給這位國中生，還替他叫車將電腦帶回家。這次萊納斯再度來台，且造訪了當時為他組裝電腦的店家，但這次不再假裝當顧客，而是挑戰當一日店員。萊納斯從下午一點忙到晚上九點，親自接待顧客、解決顧客自行組裝電腦後出現的問題，以及找出系統卡頓或高階主機無法開機等因素。萊納斯原本強調，自己只是來替當初那家店的店長工作，但他的影片團隊悄悄和店長聯手企劃，假裝顧客悄悄向店家下單訂購一台高階自組電腦主機，而萊納斯在不知情的情況下，親自製作和安裝水冷，一路忙到晚上，等到頻道製作人假扮顧客來拿這台特製主機，他才驚覺自己成了組裝這台主機的免費勞工。影片團隊也按照過往企劃，將這台配備NVIDIA RTX 5070顯示卡與Intel Core Ultra 270K處理器的高階水冷主機，隨機送給幸運粉絲，最終在光華商場周邊隨機贈送給一位要申請大學的學生。值得注意的是，影片末段，店家老闆也向萊納斯苦嘆，這可能是這家店待在商場的最後一年，因為近一年記憶體（RAM）與固態硬碟（SSD）價格飆漲，個體店家的利潤減少，生存空間被壓縮，經營壓力甚大。