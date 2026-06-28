女星、「微風女神」郭源元一張高級臉讓她成為時尚界寵兒，有「台版小松菜奈」封號，她去年主演熊仔的單曲〈歸零->0〉MV，昨（27）日以「最佳MV獎」入圍團隊身分出席金曲獎，走紅毯時身穿OVERSIZE西裝外套，裡頭只有一件胸罩，微露雙峰，性感又時髦，瞬間吸引媒體和民眾的目光，引發網路討論。
郭源元西裝內搭Bra走紅毯 網友讚嘆氣勢好強
昨晚金曲紅毯上，郭源元選穿Dolce&Gabbana大肩廓型套裝，內搭花色Bra，行走時唯美胸型忽隱忽現，配上齊瀏海及腰長髮，以及168公分衣架子身材，整體造型博得好評，網友紛紛表示：「美死了」、「氣勢好強」、「全場最耀眼！」
郭源元上過PTT表特板 演藝事業全方位發展
37歲郭源元擁有巴掌臉、立體五官和高䠷身形，上過PTT表特板，被鄉民誇讚「本日最正」，外型優勢讓她2014年被微風集團簽下，成為御用模特兒，多次登上旗下百貨公司大型看板和其他宣傳品，為第三代微風女神，也曾經組3人女團發行EP，2018年被知名內衣品牌相中擔任代言人，擅長圖文創作的她，隔年推出首本繪本《希望你喜歡》。
有著絕佳衣品的郭源元，曾經以重點部位用封箱膠帶貼成十字形，半裸上身拍時尚大片，引爆話題，此外，她的運動細胞發達，國中時期是西式划船校隊選手，至今熱愛健身，擁有傲人「子彈肌」，郭源元近年朝全方位藝人發展，上過節目《綜藝玩很大》，戲劇作品有電視劇《姊的時代》、《仙女姐姐來我家》和《地獄里長》等。
資料來源：郭源元IG
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昨晚金曲紅毯上，郭源元選穿Dolce&Gabbana大肩廓型套裝，內搭花色Bra，行走時唯美胸型忽隱忽現，配上齊瀏海及腰長髮，以及168公分衣架子身材，整體造型博得好評，網友紛紛表示：「美死了」、「氣勢好強」、「全場最耀眼！」
37歲郭源元擁有巴掌臉、立體五官和高䠷身形，上過PTT表特板，被鄉民誇讚「本日最正」，外型優勢讓她2014年被微風集團簽下，成為御用模特兒，多次登上旗下百貨公司大型看板和其他宣傳品，為第三代微風女神，也曾經組3人女團發行EP，2018年被知名內衣品牌相中擔任代言人，擅長圖文創作的她，隔年推出首本繪本《希望你喜歡》。
有著絕佳衣品的郭源元，曾經以重點部位用封箱膠帶貼成十字形，半裸上身拍時尚大片，引爆話題，此外，她的運動細胞發達，國中時期是西式划船校隊選手，至今熱愛健身，擁有傲人「子彈肌」，郭源元近年朝全方位藝人發展，上過節目《綜藝玩很大》，戲劇作品有電視劇《姊的時代》、《仙女姐姐來我家》和《地獄里長》等。
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