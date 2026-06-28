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▲蔡依林睽違19年再度拿下最佳華語女歌手獎，又驚又喜。（圖／蔡依林IG@jolin_cai）

蔡依林昨（27）日拿下第2座金曲獎歌后獎盃，還獲頒年度專輯獎，在台上的感言超勵志，表示自己會把噪聲當作畫筆，創作出屬於自己的風景。今日她則在社群發文，再度噴出人生金句，直言：「」正能量感動無數粉絲。蔡依林得獎後，昨晚開心舉行慶功宴，直到今日下午才在社群發文，再度分享獲獎感言。蔡依林表示，這次的成功讓她理解，世界可以不只有博弈、輸贏，還能有相知相惜、彼此成就的一面。她也笑說：「即便頒獎台上的靈魂抽空術依舊存在，我仍非常享受昨夜典禮上的每一次表演，每一次的致敬和道別。」蔡依林更大讚昨晚的典禮主持人A-Lin以及所有表演者，「Alin的唱跳實力和幽默風趣的台風令我折服、Hebe和偶像莫文蔚的美妙歌聲，讓我聽見溫柔也可以那麼有力量、Trash帥得理直氣壯，以及大丈夫Nick（周湯豪）和比莉姐的演出，更是都讓我心臟癢癢的！」她直言金曲獎頒獎典禮就像一座補給站，讓她重新感受音樂帶給人最初的感動。不忘本蔡依林也再次向粉絲道謝，「謝謝骨灰粉們在屏幕前以及現場的集氣與吶喊，你們是一切好事發生的源頭」，最後她更感謝自己：「謝謝自己願意被接住，願意相信我從來不孤單。超越昨天的自己It’s my Pleasure.」蔡依林的貼文發布短短1小時就吸引5.2萬人按讚，林俊傑也現身留言：「congrats Queen Jolin」，網紅莫莉則寫道：「真正厲害的人，不只是發光，而是讓更多人相信自己也能發光！謝謝妳帶給大家這份力量！永遠愛你！你值得一切最好的」。