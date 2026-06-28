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胡瓜主持的YouTube節目《下面一位》，最新一集邀請到《欠妳的那場婚禮》導演嚴藝文，以及實力派演員姚淳耀。沒想到胡瓜一見到嚴藝文竟化身粉絲告白：「我真的很想演妳的戲！」甚至當場毛遂自薦說：「哪怕是一個小角色，對我來講都是圓夢，價錢一切從簡。」不過，對表演要求相當高的嚴藝文，就連張孝全拍攝第一天都曾被要求重拍13次，讓她直問胡瓜：「如果重來10幾遍你是OK的嗎？」他則回答要打要罵都沒問題。胡瓜透露自己相當欣賞嚴藝文執導的《俗女養成記》、《影后》，一見到對方立刻毛遂自薦：「我真的很想演妳的戲！哪怕是一個小角色，對我來講都是圓夢。」胡瓜表示，外界可能會揣測他是不是很貴，但只要能演到嚴藝文的戲，價錢一切從簡。嚴藝文的新作《欠妳的那場婚禮》探討中年危機，在Netflix上架後衝上排行榜第一，她提到當初要求男主角張孝全「吃胖一點」，讓胡瓜自嘲：「這應該要找我。」而身兼演員與導演身分的嚴藝文坦言，自己對表演要求相當高，「不能只交出七、八十分的東西，一定要逼近九十分。」連張孝全拍攝第一天都曾被要求重拍13次，讓對方回去忍不住向經紀人抱怨。為了讓導演看到胡瓜的潛力，製作單位出題考驗三位演技，胡瓜竟高分通過，讓嚴藝文笑回：「我收到了！有機會絕對OK。」不過她也直言畢竟胡瓜在演藝圈已是大哥等級，「如果重來10幾遍你是OK的嗎？不能發脾氣，也不能臭臉。」讓胡瓜再三保證不會，導演要打要罵都可以。▲胡瓜（中）一見到嚴藝文（左）竟化身粉絲告白，甚至當場毛遂自薦說，哪怕是演一個小角色都是圓夢，且價錢一切從簡。