台灣最強私立大學公布！英國高等教育評比機構QS（Quacquarelli Symonds）近日公布最新「2027 世界大學」排行榜，台灣多達27所學校進入榜單，其中台灣冠軍由國立台灣大學穩坐。但在私立大學部分，「中國醫藥大學」以世界排名515名，成為台灣私立大學第1，甚至贏過國立政治大學、國立中興大學等名校，在本次評比還拿下論文引用次數100分高分。中國醫藥大學過去在畢業生流向調查中，學生畢業平均起薪還突破6萬，近年更不斷進化師資與科技轉型，成為台灣私立大學前段班。
QS 2027世界大學出爐了！中國醫藥奪全台第9、創私立冠軍
英國高等教育評比機構QS（Quacquarelli Symonds）近日公布「2027 世界大學排名」（QS World University Rankings 2027）名單，全球共有8808所大學參與評鑑，僅有1504所進入榜單。本次台灣總計多達27所大學進入QS 2027世界大學排名，又以國立臺灣大學第54名最佳，寫下歷年最佳成績，也是全國排名第一。本屆台灣有眾多國立大學進榜，但「私立中國醫藥大學」榮獲世界排名515名，不只是私立大學第一，更是全台第9名。
實際查詢榜單，中國醫藥大學在平均教授論文引用次數（Citations per Faculty）表現出色，拿下100分高分，在全球參與國際研究網絡（International Research Network）中也得到77.5高分，世界排名還贏過國立政治大學、國立中興大學、國立中央大學等名校。雖然對比去年QS 2026排名，中國醫藥大學下滑了6名，但依舊蟬聯私立大學排名冠軍寶座。
📍國立台灣大學（世界排名54名）
📍國立清華大學（世界排名142名）
📍國立陽明交通大學（世界排名177名）
📍國立成功大學（世界排名191名）
📍國立台灣科技大學（世界排名379名）
📍國立台灣師範大學（世界排名423名）
📍國立中央大學（世界排名438名）
📍國立台北科技大學（世界排名494名）
📍私立中國醫藥大學（世界排名515名）
📍私立台北醫學大學（世界排名608名）
中國醫藥大學稱霸私立奪第一！師資頂尖：50位學者入終身影響力排行
中國醫藥大學校史悠久，是台灣第一間中醫藥學的醫學院，自1958年創校便不斷培育專業醫療人才，並在2003年從「中國醫藥學院」升格成「中國醫藥大學」，近年來不斷發展創新，透過結合中西醫藥學，成為台灣頂尖醫藥大學之一。中國醫藥大學在《美國新聞與世界報告》公布「2026全球最佳大學」排名中，也奪得全球排名第314名佳績。
中國醫藥大學憑藉卓越的教研實力，在世界大學排名中位列台灣頂尖私校之列，其師資優秀程度更是被國際給認證過，在美國史丹佛大學發布2025年「全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists）」中，中國醫藥大學有50位學者入榜，在頂尖科學家「終身科學影響力排行榜（1960-2024）」亦有44位學者入榜，充分展現該校投入學術研究的深耕成就和國際影響力。
中國醫藥畢業起薪破6.6萬！限定學群企業愛用
中國醫藥大學雖然未進入104人力銀行公布的2027年《大學品牌力》總排名榜單，但在12項指標排名中，不只榮獲「躍升獎」冠軍，學術聲望也得到第3名、研發力則有第5名。此外，在學群薪資力排行中，更獲得「2026學群薪資力生命科學學群」第4名，僅次於台灣大學、高雄醫學大學和清華大學。從113年畢業生流向調查中，中國醫藥大學畢業生就業平均起薪約6萬6千元，滿三年後的薪資約7萬3千元，且整體薪資隨年資累計有略微提升的趨勢。
此外，在2027年《大學品牌力》學群聘雇力中，中國醫藥也拿下「醫藥衛生學群」類別第3名佳績，可見在限定學群中，中國醫藥學生也是企業優先愛用的選擇。中國醫藥不斷持續轉型，近年還將布局深向AI打造世界級科研平台，並以人腦創造力與AI算力雙腦教育培育各大菁英，未來發展可期。
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英國高等教育評比機構QS（Quacquarelli Symonds）近日公布「2027 世界大學排名」（QS World University Rankings 2027）名單，全球共有8808所大學參與評鑑，僅有1504所進入榜單。本次台灣總計多達27所大學進入QS 2027世界大學排名，又以國立臺灣大學第54名最佳，寫下歷年最佳成績，也是全國排名第一。本屆台灣有眾多國立大學進榜，但「私立中國醫藥大學」榮獲世界排名515名，不只是私立大學第一，更是全台第9名。
📍國立台灣大學（世界排名54名）
📍國立清華大學（世界排名142名）
📍國立陽明交通大學（世界排名177名）
📍國立成功大學（世界排名191名）
📍國立台灣科技大學（世界排名379名）
📍國立台灣師範大學（世界排名423名）
📍國立中央大學（世界排名438名）
📍國立台北科技大學（世界排名494名）
📍私立中國醫藥大學（世界排名515名）
📍私立台北醫學大學（世界排名608名）
中國醫藥大學校史悠久，是台灣第一間中醫藥學的醫學院，自1958年創校便不斷培育專業醫療人才，並在2003年從「中國醫藥學院」升格成「中國醫藥大學」，近年來不斷發展創新，透過結合中西醫藥學，成為台灣頂尖醫藥大學之一。中國醫藥大學在《美國新聞與世界報告》公布「2026全球最佳大學」排名中，也奪得全球排名第314名佳績。
中國醫藥大學憑藉卓越的教研實力，在世界大學排名中位列台灣頂尖私校之列，其師資優秀程度更是被國際給認證過，在美國史丹佛大學發布2025年「全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists）」中，中國醫藥大學有50位學者入榜，在頂尖科學家「終身科學影響力排行榜（1960-2024）」亦有44位學者入榜，充分展現該校投入學術研究的深耕成就和國際影響力。
中國醫藥大學雖然未進入104人力銀行公布的2027年《大學品牌力》總排名榜單，但在12項指標排名中，不只榮獲「躍升獎」冠軍，學術聲望也得到第3名、研發力則有第5名。此外，在學群薪資力排行中，更獲得「2026學群薪資力生命科學學群」第4名，僅次於台灣大學、高雄醫學大學和清華大學。從113年畢業生流向調查中，中國醫藥大學畢業生就業平均起薪約6萬6千元，滿三年後的薪資約7萬3千元，且整體薪資隨年資累計有略微提升的趨勢。
此外，在2027年《大學品牌力》學群聘雇力中，中國醫藥也拿下「醫藥衛生學群」類別第3名佳績，可見在限定學群中，中國醫藥學生也是企業優先愛用的選擇。中國醫藥不斷持續轉型，近年還將布局深向AI打造世界級科研平台，並以人腦創造力與AI算力雙腦教育培育各大菁英，未來發展可期。