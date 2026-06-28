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QS 2027世界大學出爐了！中國醫藥奪全台第9、創私立冠軍

本屆台灣有眾多國立大學進榜，但「私立中國醫藥大學」榮獲世界排名515名，不只是私立大學第一，更是全台第9名。

▲「私立中國醫藥大學」榮獲QS 2027世界排名515名，不只是私立大學第一，更是全台第9名。（圖／中國醫藥大學YouTube）

📍國立台灣大學（世界排名54名）

📍國立清華大學（世界排名142名）

📍國立陽明交通大學（世界排名177名）

📍國立成功大學（世界排名191名）

📍國立台灣科技大學（世界排名379名）

📍國立台灣師範大學（世界排名423名）

📍國立中央大學（世界排名438名）

📍國立台北科技大學（世界排名494名）

📍私立中國醫藥大學（世界排名515名）

📍私立台北醫學大學（世界排名608名）

▲「中國醫藥大學」以世界排名515名，成為台灣私立大學第1，還在論文引用次數拿到100分高分。（圖／翻攝自QS World University Rankings 2027）

中國醫藥大學稱霸私立奪第一！師資頂尖：50位學者入終身影響力排行

▲中國醫藥大學校史悠久，是台灣第一間中醫藥學的醫學院，自1958年創校便不斷培育專業醫療人才，並在2003年從「中國醫藥學院」升格成「中國醫藥大學」。（圖／中國醫藥大學臉書）

▲中國醫藥大學憑藉卓越的教研實力，在世界大學排名中位列台灣頂尖私校之列，其師資優秀程度更是被國際給認證過。（圖/中國醫藥大學官網）

中國醫藥畢業起薪破6.6萬！限定學群企業愛用

在學群薪資力排行中，更獲得「2026學群薪資力生命科學學群」第4名，僅次於台灣大學、高雄醫學大學和清華大學。從113年畢業生流向調查中，中國醫藥大學畢業生就業平均起薪約6萬6千元，滿三年後的薪資約7萬3千元，且整體薪資隨年資累計有略微提升的趨勢。

台灣最強私立大學公布！英國高等教育評比機構QS（Quacquarelli Symonds）近日公布最新「2027 世界大學」排行榜，台灣多達27所學校進入榜單，其中台灣冠軍由國立台灣大學穩坐。但在私立大學部分，，近年更不斷進化師資與科技轉型，成為台灣私立大學前段班。英國高等教育評比機構QS（Quacquarelli Symonds）近日公布「2027 世界大學排名」（QS World University Rankings 2027）名單，全球共有8808所大學參與評鑑，僅有1504所進入榜單。本次台灣總計多達27所大學進入QS 2027世界大學排名，又以國立臺灣大學第54名最佳，寫下歷年最佳成績，也是全國排名第一。實際查詢榜單，雖然對比去年QS 2026排名，中國醫藥大學下滑了6名，但依舊蟬聯私立大學排名冠軍寶座。中國醫藥大學校史悠久，是台灣第一間中醫藥學的醫學院，自1958年創校便不斷培育專業醫療人才，並在2003年從「中國醫藥學院」升格成「中國醫藥大學」，近年來不斷發展創新，透過結合中西醫藥學，成為台灣頂尖醫藥大學之一。中國醫藥大學在《美國新聞與世界報告》公布「2026全球最佳大學」排名中，也奪得全球排名第314名佳績。中國醫藥大學憑藉卓越的教研實力，在世界大學排名中位列台灣頂尖私校之列，其師資優秀程度更是被國際給認證過，中國醫藥大學雖然未進入104人力銀行公布的2027年《大學品牌力》總排名榜單，但在12項指標排名中，不只榮獲「躍升獎」冠軍，學術聲望也得到第3名、研發力則有第5名。此外，此外，中國醫藥不斷持續轉型，近年還將布局深向AI打造世界級科研平台，並以人腦創造力與AI算力雙腦教育培育各大菁英，未來發展可期。