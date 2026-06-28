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台鐵持續推動號誌設備智慧化升級，今（28）日凌晨於湖口站完成新建置電子聯鎖系統首站切換測試，順利通過「進路衝突」、「列車位置監視」、「ATP冒進號誌」、「站內調車」、「平交道停車模式」及「平交道一般模式」等6大安全功能驗證。後續還有67座車站將陸續建置及測試，預期可大幅降低號誌設備無預期故障的機率，進一步提升行車安全與營運效率。台鐵統計，今年事故件數持續改善，重大行車事故2件，較前年減少50%；一般行車事故40件，減少9%；行車異常事件820件，減少11%。此外，行車責任事故共42件，較前年減少4件，整體呈現逐年下降趨勢。為提升號誌系統穩定性並降低設備老化帶來的風險，台鐵投入81.3億元推動「電務智慧化提升計畫」，其中號誌聯鎖系統更新案為重要子計畫，將全台68座車站已逾齡的繼電器聯鎖裝置、轉轍器、計軸器、號誌機及電源設備，全面汰換為新一代電子聯鎖系統。台鐵表示，電子聯鎖系統更新完成後，可有效降低號誌設備發生無預期故障的機率，提升號誌設施的穩定性與可靠性，進一步強化行車安全。此次湖口站切換測試採「實車＋實系統」方式進行，由台鐵董事長鄭光遠、總經理馮輝昇全程督導，德商西門子鐵道部門負責人Jens Nordmann也特地自德國來台參與首站測試，並由台灣德國萊茵及中興工程顧問共同見證，順利完成全案首站切換作業。鄭光遠表示，湖口站測試成功只是整體計畫的起點，未來還有67座車站待建置與測試，期待台鐵與西門子團隊持續合作，確保工程如期、如質完成，全面提升台鐵號誌系統的穩定性與行車安全。