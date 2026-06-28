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▲雷凱欣在抖音分享自己開計程車的樸素模樣。（圖／雷凱欣抖音）

當年憑藉三級片巨作《3D肉蒲團之極樂寶鑑》一脫成名、轟動港台的性感女神雷凱欣，在事業巔峰之際急流勇退，嫁給香港車行太子爺兼潮牌幕後老闆陳智聰後，神隱螢光幕長達12年的她，近日卻突然在社群平台拋出震撼彈，宣布自己已順利通過考驗，正式轉行當起計程車司機。雷凱欣還大方公開自己開車上工的紀錄影片，引發網友熱烈討論。現年42歲的雷凱欣，過去以傲人的火辣身材深植人心。自從12年前結婚，並於2017年誕下愛子後，她便過著相夫教子的安穩生活。正當外界以為她會繼續享受豪門少奶奶的日子時，她日前卻在社群平台上傳了一段開車影片，笑說自己是計程車司機。只見影片中的雷凱欣揮別了過往美豔亮麗的星味，改走樸素平實路線，素顏入鏡。她頭戴紫色鴨舌帽、太陽眼鏡，身穿休閒便服，神情相當認真且專注地手握方向盤在路上奔馳。在順利停車後，她還開心地對著鏡頭比出YA的手勢，並打趣地詢問粉絲：「如果我當司機，你要預約嗎？」粉絲對於雷凱欣轉行的舉動感到相當意外，甚至還有人開始猜測她是不是離婚缺錢了？但事實並非如此，雷凱欣婚後雖不當明星，還是很樂於挑戰自我，幾年前更考到瑜伽老師證照，練出健美好身材；決定考計程車司機執業證，也是為了證明自己的開車技術不輸一般男司機。看到有酸民留言嗆她駕駛技術差，甚至開黃腔調侃她，雷凱欣更霸氣反擊：「你們男人很厲害嗎？等你們撞車、吃罰單的比例比我們低，再來評論吧！」正能量態度備受稱讚。