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▲另類搖滾樂團羊文學由塩塚Moeka（左）與河西Yurika組成。（圖／索尼音樂提供）

日本人氣樂團「羊文學」昨（27）日擔任金曲獎表演嘉賓，兩人演唱《咒術迴戰》「澀谷事變」篇片尾曲〈more than words〉，掀起網路熱議，許多網友直呼「好消息是羊文學來了，壞消息是只唱一首」。對此，主唱兼吉他手塩塚モエカ（Moeka）今天下午受訪表示，這首歌除了是樂團代表作，也是動畫歌曲，在台灣相對最為大家熟悉，因此才決定選唱，希望未來有機會能把最新單曲〈Dogs〉一起帶來台灣。此外，貝斯手Yurika也秀了「廁所在哪裡」的中文，笑說非常實用。趁著停留台北期間，兩人把握時間逛街購物，Moeka笑說，自己最常講的中文就是「可以用信用卡嗎？」只是每次店員開始用中文介紹，她就只能趕緊回一句「Sorry」；Yurika則學會了「廁所在哪裡」，笑說這句最實用，而即將在本週過生日的Moeka，表示生日當天有演出，但會找機會去買一些東西。羊文學由塩塚Moeka與河西Yurika組成的另類搖滾樂團，以「細膩中兼具爆發力」的獨特音樂風格為核心特色，2020年於Sony Music Labels旗下廠牌「F.C.L.S.」正式主流出道。首次參加金曲獎，兩人都表示留下深刻印象，Moeka說，金曲獎是歷史悠久且極具代表性的音樂獎項，能夠與來自各地的音樂人交流，是非常珍貴的經驗。這次也透過朋友介紹認識歌手洪佩瑜，收到對方送的官方周邊後，也回贈羊文學招牌羊玩偶，並表示未來若有機會，也想挑戰演唱洪佩瑜的作品。談到新歌〈Dogs〉，Moeka透露，當時影集尚未完成，因此是先閱讀原作漫畫創作，這不作品描寫社會底層人物努力生存的故事，讓她留下深刻印象，希望歌曲也能呈現角色即使身處困境，依舊努力活下去的力量。而明年合作將滿十年，兩人表示都越來越像對方，Moeka透露有時候會不約而同的穿相同色系的衣服，Yurika則笑說好像「吸收了彼此。」羊文學也預告10月24日將首度前往高雄Live Warehouse舉辦專場，透露目前已開始投入巡演準備，希望除了展現羊文學的世界觀，加上沒有去過高雄演出，所以非常期待現場觀眾一起創造美好的演出回憶，最後也向高雄粉絲喊話，希望大家能推薦在地美食與景點。至於未來是否想挑戰台北小巨蛋專場，兩人笑說：「就拜託大家了！」