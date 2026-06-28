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▲葉芷妤（如圖）近年人氣迅速席捲亞洲，目前IG擁有324.1萬人追蹤。（圖／葉芷妤IG@janeeyeh）

憑藉Netflix影集《瘋狂獨角獸》紅遍全球的台泰混血女星葉芷妤（Jane Yeh），近日宣布推出個人首支華語單曲〈單曲循環 On Repeat〉，並邀請台灣神曲製作人阿沁操刀。此次選擇演唱華語歌曲，葉芷妤表示：「音樂一直都是我很喜歡的事情，只是一直沒有找到真正屬於自己的作品。」從影后、偶像到歌手，希望大家可以透過這首歌，更認識真正的她。葉芷妤憑藉劇中精湛演出，榮獲有「泰國金鐘獎」之稱的第17屆泰國皇家戲劇獎（Nataraja Awards）最佳女主角，在戲劇事業持續攀升之際，葉芷妤正式宣布推出單曲〈單曲循環 On Repeat〉，攜手曾創作〈Lydia〉、〈月牙灣〉、〈我們的愛〉等多首夯曲的音樂人阿沁。提到首次合作，阿沁說：「Jane的聲音非常有辨識度，聽起來很舒服，也很有畫面感，同時她保有非常鮮明的個人特色。」相信大家第一次聽見葉芷妤的聲音，就會記住她。此次選擇發行華語作品，對葉芷妤而言，不只是歌手身分的開始，更是一段全新的自我探索：「希望大家可以透過這首歌，更認識真正的我。」葉芷妤近年因Netflix《瘋狂獨角獸》受到全球觀眾矚目，人氣迅速席捲亞洲，目前IG擁有324.1萬人追蹤。除了演員身分之外，她也曾是泰國人氣女子團體SIZZY成員之一，累積多年戲劇、歌唱與舞台表演經驗。