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▲上昇糧食舉辦「割稻飯體驗活動」。（圖／翻攝畫面）

▲參加活動來賓享用充滿農村風味的割稻飯，象徵迎接豐收的到來。（圖／翻攝畫面）

為了讓更多人了解一碗米飯背後的土地價值與農民付出，上昇糧食27日舉辦「割稻飯體驗活動」，邀請來自北、中、南各地的民眾走進稻田，親身體驗割稻、認識稻米加工流程，從產地出發，感受每一粒米得來不易。活動依循農村傳統舉行開鐮儀式，由上昇糧食董事長劉國欽帶領現場來賓焚香敬拜土地公，感謝土地滋養萬物、庇佑農民耕作順利，也祈求未來風調雨順、五穀豐登，讓溪口農業持續發展。劉國欽表示：「一粒好米的完成，從來不是一個人的功勞，而是土地、農民、技術與時間共同累積的成果。我們希望做的不只是把米賣出去，更希望透過契作制度，支持認真耕作的農民，照顧土地，讓消費者每一次的選擇，都能成為支持台灣農業的一份力量。」祈福儀式後，由長期合作的契作農民分組帶領來賓走入稻田，介紹稻米生長、成熟與收割過程，並示範割稻技巧。參與者戴上斗笠、手持鐮刀，在農民指導下彎腰收割成熟稻穗，從每一次揮鐮與整理稻束的過程中，體會農事工作的辛勞，也更加理解每一粒米背後所投入的時間與心力。現場也安排風鼓機及稻米碾製體驗，帶領民眾認識稻穀收成後的處理流程，從低溫烘乾、去殼到碾製，了解稻穀如何碾製糙米，再進一步加工成日常食用的白米。透過親身參與，讓消費者更認識餐桌上的米飯如何從田間走向餐桌。劉佳穎表示，農民不應只是供應鏈中的一個角色，而是成就每一粒好米最重要的主角。從整地、插秧、田間管理，到面對氣候變遷、病蟲害及收成的不確定性，每一季稻作都仰賴農民長時間的投入與堅持。上昇糧食希望透過長期契作，提供農民穩定合作機會，共同提升稻米品質，也讓台灣農業朝向更永續的方向發展。活動最後以充滿農村風味的割稻飯款待來賓，大家一同品嚐以溪口在地好米及當季食材製作的料理，在共享餐桌的過程中，重新認識土地、農民與消費者之間密不可分的連結。上昇糧食表示，未來也將持續推動產地體驗活動，邀請更多人走進農村，支持在地農業，讓溪口好米的價值被更多人看見。