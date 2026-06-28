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台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨（27）日發生落石坍方，邊坡巨石崩落砸中16人登山團，造成4死1傷慘劇。其中一名罹難的死者，證實為現年57歲的陽信基金會副執行長紀慧文，她過去曾擔任知名媒體人陳文茜的特別助理，領域跨越新聞、學術與宗教界，噩耗傳出引發社會各界的哀悼。紀慧文在台灣學術界與社運界占有特殊歷史地位，是國內研究性工作者的先驅，將近30年前，就讀東海大學社會學研究所，為了打破社會對底層女性的污名與道德偏見，親自進入理容院與酒店田野調查，將研究成果出版為《十二個上班小姐的生涯故事》，大膽前衛的作風在當年轟動全台、更榮登報紙頭條，至今這本著作仍被台灣社會學界的必讀經典。近年紀慧文將重心轉向宗教公義，創立「藏僧簽證推動改革聯盟」擔任總召集人，對西藏僧侶在台權益的推動有巨大貢獻，多年來，她為了護持藏傳佛教僧團與弘法事業付出心力，尤其在協助海外上師、僧眾來台簽證以及各項行政事務上，總是不辭辛勞在各政府部會間奔走協調，盡力成就每一次弘法因緣，許多曾受到她無私幫助的僧俗二眾都表示，從未聽她提起過自己的辛苦。面對總召集人的驟然離世，聯盟隨即在臉書發文，直言對這場山難感到無比震驚與不捨，紀慧文在大家眼中總是熱心負責、充滿行動力，只要是利益大眾的事情她都義不容辭，如今生命驟然在蝴蝶谷畫下句點，各寺院、中心及十方善信已紛紛發心誦經、持咒，迴向願其安住光明。她那為弱勢發聲、為佛法奔走的善行與恩德，將永遠長存在許多人的心中。