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▲苗栗縣長鍾東錦4年前在藍綠夾殺下勝出，和民眾黨前主席柯文哲關係也密切。（圖／截圖自鍾東錦臉書）

▲鍾東錦接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，語出驚人說少買一台F-16，讓所有部會首長換座車。（圖／記者呂炯昌攝）

苗栗縣長鍾東錦2022年以無黨籍之姿，在藍綠夾擊下殺出一條血路入主縣府。不同於多數政治人物謹言慎行，他向來快人快語、不拘小節，常因直率發言成為政壇焦點。接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，他語出驚人表示，「我們不要再假道學，藍白立委要大度」，認為行政院部會首長的座車規格過低，不僅影響工作效率，也不符合其肩負的責任與風險，甚至脫口而出：「少買一台F-16，全部部會首長都可以坐很好的車子，大家就不用騙了，錢要花在刀口上。」回顧2022年縣長選舉，鍾東錦因排黑條款遭時任國民黨主席朱立倫拒絕提名，堅持參選後更被開除黨籍。然而，他最終仍以無黨籍身分擊敗民進黨徐定禎與國民黨謝福弘，成功入主苗栗縣府。除了與國民黨若即若離的關係，鍾東錦和民眾黨創黨主席柯文哲的互動同樣引人關注。2024年總統大選期間，他曾公開表態願意協助籌措競選經費，稱是為了「還人情」；去年柯文哲遭重判17年時，他也公開聲援，認為柯涉入弊案的可能性不高。今年更延攬前民眾黨立委賴香伶出任苗栗縣副縣長，兩人的交情與政治默契，不言可喻。鍾東錦接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，細數4年執政成績，被問到此次將以「國民黨籍」爭取連任，是否讓未來施政有了包袱或束縛，他則秒回「不會耶」，稱4年前雖然不是用國民黨籍身分選，但始終以「藍營大兵」角色據理力爭，在他看來，地方選舉終究是人的選舉，個人特色往往比政黨色彩更重要。尤其苗栗是客家大縣，民眾重視人情與互動，比起政黨標籤，更在意「這個人是不是能說得上話、講得上幾句」。說著說著，鍾東錦忽然把話題拉到公務座車。這個看似無關緊要的題目，卻讓他越講越激動。「我有一次看到內政部長、警政署長來，我覺得他們坐的車，還沒有縣市長坐得好。」鍾東錦認為，台灣政治長期陷入一種「假道學」，彷彿官員坐好車就是浪費公帑，但實際上，真正重要的是這些人能否更有效率地工作。在他眼中，行政院長、部會首長肩負龐大決策責任，安全、通訊與辦公環境都應該獲得最高規格保障。「少買一台F-16，全部部會首長都可以坐很好的車子。」鍾東錦語出驚人，卻絲毫不像開玩笑。他認為，一輛舒適、安全的車，不只是待遇問題，更是工作效率問題。「部長在車上也要辦公啊，電話要打、事情要處理，車子舒服一點，有什麼不對？」他甚至將視角延伸到地方政府。鍾東錦提到，苗栗許多山區勘災工作環境艱困，部分公務人員甚至得搭乘委外廠商的車輛進入山區。有一次勘災途中，車輛意外滑落山谷邊坡，讓他至今印象深刻。「我後來才知道，那還不是公務車，是設計公司的車子。」在他看來，與其糾結公務車規格是否過高，不如思考如何讓第一線公務員有更安全的交通工具。這樣的論點，在政治人物口中並不常見。當多數人避談公務員待遇與行政資源配置時，鍾東錦反而主張應該更務實看待問題。他認為，不論藍綠白誰執政，都不可能永遠掌握中央或地方權力，因此不該抱持「能卡就卡」的心態看待預算與資源。「現在藍軍卡中央、綠軍卡地方，以後誰執政很難講」鍾東錦說，「大家都生活在台灣，沒有敵人，只是戰友而已。」這或許是鍾東錦最特別的地方。從被國民黨開除黨籍後仍堅持參選，到屢屢在敏感議題上率先表態，他總習慣從政治攻防外的角度切入問題，即便觀點充滿爭議，甚至引來批評，但對鍾東錦而言，比起政治正確，他似乎更在意一件事，把自己認為合理的話說出來。