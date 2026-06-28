好萊塢女神潔西卡艾芭（Jessica Alba）出道約32年，代表作有《蜜糖第一名》、《萬惡城市》和《驚奇四超人》，凍齡功力出了名的她，近日帶兩名女兒觀賞2026世界盃足球賽，母女合照驚呆一票網友，「哪有媽媽長得比女兒還年輕...」
潔西卡艾芭和兩女合照 網友分不出誰是媽
26日，潔西卡艾芭和18歲大女兒Honor、15歲次女Haven，前往加州的SoFi體育場看美國與土耳其的世足D組小組賽，並在觀眾席留影，潔西卡艾芭在IG分享照片，她穿黑色V字小背心，露出結實又纖細的水蛇腰，與愛女們親暱依偎，45歲的狀態保養得宜，視覺年齡完全看不出和身旁兩名女兒有任何差別，十分驚人。
潔西卡艾芭開心寫下：「我們第一場世界盃比賽！！衝啊！」網友看了這張天倫照嘖嘖稱奇，「這位女王是怎麼做到完全不會老的」、「天啊！妳跟女兒站在一起根本是姊妹吧！求妳逆生長的保養祕訣」、「乍看之下分不出來誰是娘」、「艾芭跟20年前長得一模一樣...」、「我年輕時的女神竟然都沒老」、「狀態太扯了！」
潔西卡艾芭公開凍齡密技 保養要由內而外
不老女神潔西卡艾芭曾經分享過保養祕訣，為了維持肌膚緊緻輪廓，她經常搭配臉部微電流或緊緻按摩儀使用，透過按摩促進臉部血液循環以拉提肌膚，並重視由內而外的保養，長期有補充膠原蛋白的習慣，認為內服外用雙管齊下才能有效抗老。
運動方面，潔西卡艾芭維持每週2到4次的皮拉提斯訓練以鍛鍊核心肌群，飲食上盡量避免過多魚肉，以素食為主，並以椰子水作為主要的無糖水分補充來源，此外，因為充足的睡眠對細胞修復至關重要，她會透過冥想來放鬆身心，維持身心靈平衡。
資料來源：Jessica Alba IG
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26日，潔西卡艾芭和18歲大女兒Honor、15歲次女Haven，前往加州的SoFi體育場看美國與土耳其的世足D組小組賽，並在觀眾席留影，潔西卡艾芭在IG分享照片，她穿黑色V字小背心，露出結實又纖細的水蛇腰，與愛女們親暱依偎，45歲的狀態保養得宜，視覺年齡完全看不出和身旁兩名女兒有任何差別，十分驚人。
潔西卡艾芭開心寫下：「我們第一場世界盃比賽！！衝啊！」網友看了這張天倫照嘖嘖稱奇，「這位女王是怎麼做到完全不會老的」、「天啊！妳跟女兒站在一起根本是姊妹吧！求妳逆生長的保養祕訣」、「乍看之下分不出來誰是娘」、「艾芭跟20年前長得一模一樣...」、「我年輕時的女神竟然都沒老」、「狀態太扯了！」
不老女神潔西卡艾芭曾經分享過保養祕訣，為了維持肌膚緊緻輪廓，她經常搭配臉部微電流或緊緻按摩儀使用，透過按摩促進臉部血液循環以拉提肌膚，並重視由內而外的保養，長期有補充膠原蛋白的習慣，認為內服外用雙管齊下才能有效抗老。
運動方面，潔西卡艾芭維持每週2到4次的皮拉提斯訓練以鍛鍊核心肌群，飲食上盡量避免過多魚肉，以素食為主，並以椰子水作為主要的無糖水分補充來源，此外，因為充足的睡眠對細胞修復至關重要，她會透過冥想來放鬆身心，維持身心靈平衡。