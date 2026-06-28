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中信兄弟啦啦隊邊荷律94歲、罹患重度失智症的奶奶，昨（27）日早上在濟州島散步時走丟，讓在台灣工作的她心急如焚，幸好經過27小時後，奶奶順利平安獲救，讓她終於鬆一口氣，並透露在得知喜訊之前，自己焦慮到呼吸困難，簡直就像在地獄。邊荷律的奶奶於27日上午10時30分左右，在濟州島西歸浦市安德面一處森林附近失蹤，由於奶奶年事已高，不僅患有重度失智症，身高不到160公分，失蹤時手上僅提著藍白條紋提袋，家屬擔心她在山林中發生危險，立即向警方報案後並展開大規模搜索，最終今日在森林發現蜷縮著的奶奶，所幸人平安無事，讓家屬放下心中大石。邊荷律稍早在社群發文，自己得知奶奶走失消息後，「焦慮到連呼吸都覺得困難，簡直就像身處地獄一樣」，透露自己前一晚因為輾轉難眠，甚至下跪向天上的父親求助「我對著天空說『爸爸，在天上您一定都看得到，求求您幫幫我們吧』」，幸好最後在眾人的幫助下，奇蹟似地找回奶奶。奶奶平安獲救後，不少網友建議替她配戴GPS定位器，以避免情況再次發生，對此，邊荷律回應，其實過去曾替奶奶裝設定位裝置，但因為被奶奶自己拔下來了，因此未來會思考其他防走失措施，希望能降低風險。