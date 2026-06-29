2026年引發賽車遊戲風潮的《極限競速：地平線6》，正式發售已經1個多月了，許多玩家分享自己的遊戲畫面，像是「物流車甩尾狂飆」等有趣畫面，日本街頭寫實畫面讓玩家深深著迷。有一位英國職業拉力賽冠軍車手路易絲庫克（Louise Cook）就分享自己在玩《極限競速：地平線6》的畫面，高超甩尾技巧，加上路線的熟悉度，簡直把日本當成後花園在逛。
零輔助流暢飆車 眾讚嘆：太強了
有玩家在Threads分享路易絲庫克遊玩《極限競速：地平線6》的畫面，表示她在完全關閉輔助系統的情況下，大秀職業車手精準的控車技巧與動態視力，只見影片中的路易絲庫克坐在賽車模擬器中，流暢打檔、切換煞車油門，穿梭在日本道路、小巷之中，不時還來一個高超甩尾過彎技巧，整個遊戲還沒有使用輔助系統，令人讚嘆。
有其他玩家留言表示，「這個真的超強，她到底是怎麼樣找那些路線的！好像把日本當後花園逛一樣！」「拉力賽選手都要背地圖，不像遊戲玩家得靠輔助線當地圖用，過彎入線點抓得有夠好」、「我連路都看不清楚他已經過彎了」、「真的不要拿興趣挑戰人家的職業，太強了」、「我第一次看到這影片時，想說這遊戲主播好強，點進去她的IG......她是專業賽車手，難怪這麼強。」
她從小熱愛車 第一次參賽就拿到第二名
還有玩家指出，「這吃動態視力也沒錯，更多是眼手的協調，當你看到的時候，手也是要立刻反應預測下一個地圖物件，這速度但凡眼手不是同步率100%應該都是直接撞上去了」、「呃，我們玩的是同一款遊戲嗎？」「遊戲在她手上變成了兒戲」。
今年39歲的路易絲庫克是英國拉力車賽車手，曾在2010年、2011年獲得英國拉力錦標賽女子組冠軍，她在6歲的時候收到父親送的玩具電動車，從此打開她對「車」的熱愛，她在大學學習車輛設計，19歲第一次接觸拉力賽，就在1000名女性中獲得第二名，展現出驚人天賦。路易絲庫克經常在社群平台、YouTube分享她玩各種賽車遊戲的影片。
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有玩家在Threads分享路易絲庫克遊玩《極限競速：地平線6》的畫面，表示她在完全關閉輔助系統的情況下，大秀職業車手精準的控車技巧與動態視力，只見影片中的路易絲庫克坐在賽車模擬器中，流暢打檔、切換煞車油門，穿梭在日本道路、小巷之中，不時還來一個高超甩尾過彎技巧，整個遊戲還沒有使用輔助系統，令人讚嘆。
有其他玩家留言表示，「這個真的超強，她到底是怎麼樣找那些路線的！好像把日本當後花園逛一樣！」「拉力賽選手都要背地圖，不像遊戲玩家得靠輔助線當地圖用，過彎入線點抓得有夠好」、「我連路都看不清楚他已經過彎了」、「真的不要拿興趣挑戰人家的職業，太強了」、「我第一次看到這影片時，想說這遊戲主播好強，點進去她的IG......她是專業賽車手，難怪這麼強。」
她從小熱愛車 第一次參賽就拿到第二名
還有玩家指出，「這吃動態視力也沒錯，更多是眼手的協調，當你看到的時候，手也是要立刻反應預測下一個地圖物件，這速度但凡眼手不是同步率100%應該都是直接撞上去了」、「呃，我們玩的是同一款遊戲嗎？」「遊戲在她手上變成了兒戲」。
今年39歲的路易絲庫克是英國拉力車賽車手，曾在2010年、2011年獲得英國拉力錦標賽女子組冠軍，她在6歲的時候收到父親送的玩具電動車，從此打開她對「車」的熱愛，她在大學學習車輛設計，19歲第一次接觸拉力賽，就在1000名女性中獲得第二名，展現出驚人天賦。路易絲庫克經常在社群平台、YouTube分享她玩各種賽車遊戲的影片。