今（29）日又是星期一了，又Monday Blues了嗎，占卜師「道境塔羅」解析12生肖本日工作運，屬蛇的記得專注在自己身上，效率反而最好，屬猴的壓力有點到極限囉，是時候重新啟動，不要硬撐，屬羊的若出現意見不合的狀況，要記得重點是「解決問題」而不是爭對錯。
鼠：今天適合先觀察與收集資訊，不急著做決定，直覺會比行動更準。工作上容易出現訊息不夠完整的狀況，先補齊資訊再判斷會更安全。
牛：正站在選擇與規劃的分岔點，建議把目標拉長，再決定下一步方向。適合重新整理優先順序，把資源集中在真正重要的事上。
虎：容易感到壓力或卡關，與其硬撐，不如調整方法或降低對抗。換策略或換節奏，反而更容易突破現況。
兔：適合暫停與退一步思考，放慢節奏反而能看清問題本質。保持距離感，反而更容易看清真正的關鍵點。
龍：有想嘗試新方向的衝動，可以行動，但避免太衝或太快下結論。保留彈性，比一次投入全部更安全。
蛇：適合獨立作業與深度思考，今天專注自己反而效率最好。把注意力放回內部整理，會更有成果。
馬：內在穩定度不錯，靠耐心與自制力可以把壓力穩住並處理好事情。只要不急躁，事情都能逐步推進。
羊：容易出現職場摩擦或意見不合，能退一步會讓局面更順。把重點放在解決問題，而不是爭對錯。
猴：壓力點可能到達極限，是整理與重啟的時機，不是繼續硬撐的時候。放下反而是為了讓後續更輕鬆。
雞：開始對現況感到不滿，有想改變的念頭，建議主動尋找新刺激。可以開始小幅調整，而不是等待大爆發。
狗：容易過度保守或緊抓現狀，小心因安全感而錯過機會。適度放鬆控制，反而會看到新的可能性。
豬：資源或判斷容易失衡，不適合做重大財務或承諾決定。先穩住現有安排，比做新決策更重要。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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牛：正站在選擇與規劃的分岔點，建議把目標拉長，再決定下一步方向。適合重新整理優先順序，把資源集中在真正重要的事上。
虎：容易感到壓力或卡關，與其硬撐，不如調整方法或降低對抗。換策略或換節奏，反而更容易突破現況。
兔：適合暫停與退一步思考，放慢節奏反而能看清問題本質。保持距離感，反而更容易看清真正的關鍵點。
龍：有想嘗試新方向的衝動，可以行動，但避免太衝或太快下結論。保留彈性，比一次投入全部更安全。
蛇：適合獨立作業與深度思考，今天專注自己反而效率最好。把注意力放回內部整理，會更有成果。
馬：內在穩定度不錯，靠耐心與自制力可以把壓力穩住並處理好事情。只要不急躁，事情都能逐步推進。
羊：容易出現職場摩擦或意見不合，能退一步會讓局面更順。把重點放在解決問題，而不是爭對錯。
猴：壓力點可能到達極限，是整理與重啟的時機，不是繼續硬撐的時候。放下反而是為了讓後續更輕鬆。
雞：開始對現況感到不滿，有想改變的念頭，建議主動尋找新刺激。可以開始小幅調整，而不是等待大爆發。
狗：容易過度保守或緊抓現狀，小心因安全感而錯過機會。適度放鬆控制，反而會看到新的可能性。
豬：資源或判斷容易失衡，不適合做重大財務或承諾決定。先穩住現有安排，比做新決策更重要。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。