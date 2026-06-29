我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克隊在這個休賽季經歷了劇烈的人員變動，其中圍繞著球星傑倫·布朗（Jaylen Brown）的交易傳聞更是甚囂塵上。據悉，綠衫軍管理層曾為了追逐阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）而將布朗納入交易籌碼，儘管最終交易未能成行，但這位綠軍悍將留在球隊的時間應該不長了。近日，ESPN廣播節目引述匿名數據分析師的言論，聲稱布朗頂多只能擔任「二當家」，不具備帶領球隊奪冠的領導特質。此話一出，身為總決賽MVP、上賽季繳出全方位生涯新高數據的布朗，選擇不再保持沈默。布朗隨即透過社群平台X直球回擊，他簡短卻強而有力地寫下：「自從我十年前進入聯盟以來，沒有人贏得比我更多的例行賽與季後賽合計勝場數。」這番言論並非信口開河，布朗生涯十年來展現了驚人的穩定性：他場均貢獻28.7分5.1助攻與6.9籃板，並在塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣期間扛起全隊，名列MVP票選第6，同時率隊連續十年殺入季後賽，六度挺進分區決賽。布朗認為，數據無法捕捉他帶給球隊的勝利影響力，而他選擇直接用冠軍獎盃與勝場紀錄來讓批評者閉嘴。在布朗面對交易風波的同時，塞爾提克隊在陣容深度補強上傳來好消息。綠衫軍與勤奮的年輕側翼羅恩·哈波（Ron Harper Jr.）簽下一份3年900萬美元的合約。哈波自2022年落選後一路力爭上游，從雙向合約打到正規 NBA 合約，其拚戰精神深受隊友敬佩。當合約消息一出，當家球星塔圖姆隨即在Instagram限時動態轉發哈波的照片，並感性寫下：「我的兄弟（My dawg）。」新秀隊友謝爾曼（Baylor Scheierman）也跟進發文慶祝。兩人的公開力挺，展現了球隊更衣室內深厚的凝聚力。