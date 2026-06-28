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▲全紅嬋西湖划船放鬆了！(圖/截自全紅嬋微博)

▲中國「飯圈」問題嚴重，過去全紅嬋在巔峰時期就常常受到成名壓力帶來的副作用，有中國體育記者為了流量曾公開辱罵她：「瘋瘋癲癲」、「像個白痴」。（圖／美聯社／達志影像）

中國跳水天后全紅嬋27日更新社群動態，分享了一組在杭州西湖旅遊的照片，她頭戴漁夫帽、抱著心愛的布偶娃娃搭乘搖櫓船，神情輕鬆愜意，吸引大批粉絲與網友圍觀留言。照片顯示她與好友一同遊覽青山湖水上森林，全程開啟拍照模式，記錄沿途風光。然而在這片輕鬆的旅遊畫面背後，是這位奧運三冠王正在面對人生最艱難的一段時期。全紅嬋2007年3月28日出生，7歲開始學習跳水，13歲入選國家隊，在東京奧運會上以14歲之齡奪得女子單人10米跳台金牌，震驚全球。巴黎奧運會上她更進一步奪得女子10米跳台與雙人10米跳台兩枚金牌，成為最年輕的奧運三冠王。然而這位曾被視為中國跳水史上最天才的運動員，如今卻面臨前所未有的困境。6月24日，中國體總游泳中心公布亞運會跳水名單，全紅嬋再度榜上無名。全紅嬋在接受《人物》雜誌專訪時首次詳細談及巴黎奧運後所面臨的身體與心理挑戰。她表示奧運結束後迎來首次生理期，身體進入發育階段，短時間內體重明顯上升，甚至出現「喝水也會變重」的情況，相關變化令她產生明顯的體重焦慮，坦言對體重計產生恐懼，並一度萌生退役想法。 對一名職業跳水運動員而言，體重是影響競技表現的關鍵因素，但對一個正在青春期發育的19歲女孩來說，這種體重焦慮所帶來的心理壓力，早已遠超競技層面。2026年3月底，網路流傳一個名為「水花征服者聯盟」的微信私密群組截圖，群內約有282名成員，群規明確寫著「禁止人身攻擊（除全紅嬋外）」，並存在鼓動成員集中對她「照死裡罵」的情況。截圖顯示，群內成員為全紅嬋取了近20個侮辱性綽號，並散布虛假指控，對支持她的網友也進行圍攻。全紅嬋在接受媒體採訪時一度哽咽，公開呼籲：「不要再罵我了，不要罵我家裡人，也不要罵我朋友，要不然他們都遠離我了。」她直言自己一進跳水館就感到恐懼和焦慮。廣東省二沙體育訓練中心隨後報警處理，廣州警方通報拘捕一名31歲男子徐某，對其處以行政拘留十日並罰款，群內其他成員也受到相應處罰。全紅嬋因腳踝傷病反覆及訓練不系統，長期未回歸國家隊，個人與隊伍均未給出明確說法。業內人士透露，全紅嬋目前正處於發育期，體重控制壓力巨大，加上長期焦慮引發失眠，曾坦言「想過退役」。面對外界不斷追問未來是否還會繼續跳水，她曾笑著回答：「再說吧。」簡短四個字，道盡了一個19歲女孩在榮耀與壓力之間的無奈與疲憊。對於這位從小被剝奪了普通童年、以天才之姿站上世界頂峰的年輕運動員而言，眼前的西湖搖櫓船或許只是她難得喘口氣的短暫空間。她的未來屬於她自己，希望社會給她多一點耐心與空間。