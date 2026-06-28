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你在大聲什麼啦！澳洲一名58歲的冷氣清潔工麥葛瑞爾-貝特普（Joseph McGrail-Bateup），近期成功締造金氏世界紀錄，獲得「世界嗓門最大人類」的頭銜，他在挑戰過程中，在電台錄音室喊出一聲「NOW」，飆出122.4分貝的宏亮巨響，音量竟堪比噴射機起飛。根據美聯社報導，麥格瑞爾-貝特普是澳洲專業冷氣清潔工兼榮譽「公告傳令官」，即為負責在公共場所宣讀官方公告的人金氏世界紀錄在六月中旬承認，這位現年58歲的坎培拉人創下了人類有史以來最響亮的吶喊紀錄。他當時大喊了一聲「現在」（now），音量高達122.4分貝。這打破了北愛爾蘭學校教師弗拉納根（Annalisa Flanagan）於1994年創下的121.7分貝前紀錄，她當年則是喊出了震耳欲聾的「安靜」（quiet）。這樣的音量相當於電鋸、噴射機起飛，以及近距離救護車警笛聲的噪音。麥格瑞爾-貝特普表示，這次的紀錄挑戰並不是他能夠事先訓練的，「你根本沒辦法為此進行練習。你必須把聲音留到挑戰當天，特別是在嘗試世界紀錄的時候。他補充，「光是『現在』這一個字，我就嘗試了七次，而且接下來幾天我的聲音都啞了。聲音變得很沙啞，非常糟糕。你真的無法對此進行練習。但當你在做的當下，確實非常有樂趣。」麥格瑞爾-貝特普認為自己是「世界上聲音最大的男人」，而非單純「世界上聲音最大的人」。在此之前，金氏世界紀錄並沒有「聲音最大的男人」這一項前例。「我很高興她（弗拉納根）能保留她的紀錄。如此一來，她仍然是世界上聲音最大的女性，而我是世界上聲音最大的男性。」麥格瑞爾-貝特普透露，他原本是在金氏世界紀錄中搜尋有關「傳令官」領域的紀錄挑戰，雖然沒找到，卻意外發現了弗拉納根的這項紀錄。他在2017年被任命為國家首都坎培拉的傳令官後，便開始在「大嗓門」這件事上展現競爭力。這是當地政府設立的一個榮譽且兼職的角色，他認為這挺有趣的，作為一名傳令官，也因此有著「約瑟夫爵士」（Lord Joseph）的名號。負責在社區活動、學校園遊會和展覽上負責宣讀公告。這份工作也讓他加入了「澳洲古老與榮譽傳令官公會」（Ancient and Honorable Guild of Australian Town Criers），這是一個致力於保留成員的歷史與儀式性角色的組織，他在2024年的公會競賽中，以98分貝的音量喊出最響亮的「聽啊！聽啊！聽啊！」（Oyez, Oyez, Oyez）而奪冠。這是澳洲傳令官在發表公告前，要求大眾保持安靜並注意的指令。在進行世界紀錄挑戰之前，他試驗了幾個不同的單字，最後才決定選擇「現在」（now）。他的吶喊於5月2日在坎培拉的一家廣播電台錄音室中進行，現場由專業聲學工程師錄音，並有專業人士在場見證。錄音檔案隨後被送往金氏世界紀錄主辦方，並於近期正式公布了這項紀錄。