委內瑞拉本月24日接連發生2起規模7.2、7.5的淺層強烈地震，造成重大傷亡，官方最新統計顯示，死亡人數已攀升至1450人，另有超過3000人受傷、1.2萬人流離失所，仍有近5萬人下落不明，搜救人員持續與時間賽跑，期盼能在瓦礫堆下找到更多生還者。
根據《路透社》報導，儘管黃金72小時的救援時段已過，生還希望逐漸降低，但各國救援隊仍持續搜索，從地震發生截至上週末為止，有33人成功獲救，包括嬰兒及幼童，為救災帶來一絲希望。
此次地震，沿海的拉瓜伊拉（La Guaira）等地遭受重創，大量住宅、醫院及公共建築倒塌，官方統計已有774棟建築損毀，道路亦受損、通訊中斷，加上餘震不斷，這些都使搜救工作面臨極大挑戰。
目前已有來自多個國家、2600多名救援人員投入救災，但因重型機具不足，加上部分災區交通仍受阻，許多人只能徒手清理瓦礫，希望救出更多受困民眾。
委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）形容，這是委內瑞拉歷來最嚴重的天災，並向國內外救援隊、志工表達感謝，強調政府正全力協調安置災民、運送物資，持續統計災情。
當前，國際援助承諾金額已超過1.5億美元，聯合國則警告，委內瑞拉原本就面臨嚴重人道危機，這波大地震恐讓情勢進一步惡化，未來仍需龐大的國際支援。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此次地震，沿海的拉瓜伊拉（La Guaira）等地遭受重創，大量住宅、醫院及公共建築倒塌，官方統計已有774棟建築損毀，道路亦受損、通訊中斷，加上餘震不斷，這些都使搜救工作面臨極大挑戰。
目前已有來自多個國家、2600多名救援人員投入救災，但因重型機具不足，加上部分災區交通仍受阻，許多人只能徒手清理瓦礫，希望救出更多受困民眾。
委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）形容，這是委內瑞拉歷來最嚴重的天災，並向國內外救援隊、志工表達感謝，強調政府正全力協調安置災民、運送物資，持續統計災情。
當前，國際援助承諾金額已超過1.5億美元，聯合國則警告，委內瑞拉原本就面臨嚴重人道危機，這波大地震恐讓情勢進一步惡化，未來仍需龐大的國際支援。