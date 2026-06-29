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▲蕭敬騰（左）驚喜為愛妻Summer（右）慶生，竟被她罵不要亂花錢。（圖／翻攝自蕭敬騰IG@jam_hsiao0330）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（29）日的娛樂新聞搶先看，Hebe田馥甄日前在金曲獎舞台獻唱悼念袁惟仁等已故藝人，直接逼哭香港天后鄭秀文；蕭敬騰愛妻Summer在26日迎53歲生日，他直接動員百人密謀半個月為愛妻慶生；前啦啦隊女神黃琳媛辣曬比基尼影片，卻遭抓包與友人騎車沒戴安全帽，不良示範被罵翻。第37屆金曲獎頒獎典禮已在27日完美落幕，其中在表演環節中，Hebe田馥甄時隔6年登上金曲舞台，獻唱多首歌曲悼念袁惟仁等已故藝人。而在唱到袁惟仁為鄭秀文作詞作曲的〈缺席〉時，Hebe忍不住崩潰差點唱不下去，讓許多人都跟著落淚，就連原唱鄭秀文也被逼哭，轉發〈缺席〉MV與Hebe演唱片段後，淚崩道謝：「謝謝袁惟仁先生寫了這歌『缺席』給mi。」男星蕭敬騰一直以來都超寵妻，而26日迎來愛妻Summer（林有慧）的53歲生日，蕭敬騰趁隔天的咸陽演唱會前，偷開百人群組，密謀籌備半個月就為幫愛妻慶生。蕭敬騰也將慶生片段分享到IG，只見Summer被推到中間大喊超尷尬，還在看到超華麗的現場後罵老公：「不要亂花錢好不好。」29歲前啦啦隊女神黃琳媛曾是統一獅Uni GirlsJunior的成員，而她近日於IG分享一系列旅行的美照與影片，其中一段穿著超辣比基尼潛水的片段，更是吸引許多人注目。不料影片中一幕她與友人騎摩托車的畫面，竟被抓包兩人都疑似違規沒戴安全帽，火速遭網友怒批是不良示範。