美國加州北部一間號稱「no-kill」（不殺生、零撲殺）的動物收容所爆出重大醜聞，被執法部門發現藏有117具狗狗遺骸，其中多具帶有槍傷痕跡，當局正往涉嫌虐待動物、欺詐方向，調查機構負責人。
綜合《BBC》等報導，涉案的「米蘭達動物救援中心」（Miranda's Rescue Animal Sanctuary）長期以人道主義自居，主打幫忙流浪狗尋找新家。然而，漢堡特郡（Humboldt County）警方近期對該收容所執行搜查令時，於2處挖掘地點發現117具完整犬隻遺骸。同時還在附近區域發現21個犬隻頭骨、數百塊骨頭及6個晶片。
在該收容所的穀倉內，調查人員還拾獲逾600個狗狗項圈，懷疑穀倉就是這些犬隻被「處決」的地點。
初步檢驗顯示，部分狗屍疑遭槍擊死亡，當地警方指出，其中70具遺骸經X光檢查後，發現子彈碎片或疑似槍傷跡象，法醫、獸醫與相關單位正進一步確認死因。
報導提到，這起調查源於今年4月收到的舉報，1名鄰居坦承未經許可就進入，並挖出了他們可疑的動物遺體。
調查單位表示，過去曾有大量犬隻被送往該收容所，自2025年初以來，該機構共收容了約900隻動物，但僅有116隻被領養，另有700多隻下落不明，因此展開追查。
面對外界質疑，收容所負責人米蘭達（Shannon Miranda）堅決否認有不當行為，強調機構只有在動物罹患嚴重疾病、存在高度危險時，才會考慮將其安樂死，所有決定都是以動物福利為優先。
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在該收容所的穀倉內，調查人員還拾獲逾600個狗狗項圈，懷疑穀倉就是這些犬隻被「處決」的地點。
初步檢驗顯示，部分狗屍疑遭槍擊死亡，當地警方指出，其中70具遺骸經X光檢查後，發現子彈碎片或疑似槍傷跡象，法醫、獸醫與相關單位正進一步確認死因。
報導提到，這起調查源於今年4月收到的舉報，1名鄰居坦承未經許可就進入，並挖出了他們可疑的動物遺體。
調查單位表示，過去曾有大量犬隻被送往該收容所，自2025年初以來，該機構共收容了約900隻動物，但僅有116隻被領養，另有700多隻下落不明，因此展開追查。
面對外界質疑，收容所負責人米蘭達（Shannon Miranda）堅決否認有不當行為，強調機構只有在動物罹患嚴重疾病、存在高度危險時，才會考慮將其安樂死，所有決定都是以動物福利為優先。