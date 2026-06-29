我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Hebe在金曲獎舞台獻唱〈缺席〉等歌曲悼念袁惟仁，逼哭原唱鄭秀文（如圖），她也轉發〈缺席〉MV道謝。（圖／翻攝自鄭秀文IG@sammi_chengsauman）

第37屆金曲獎頒獎典禮已在27日完美落幕，其中在表演環節中，Hebe田馥甄時隔6年登上金曲舞台，獻唱多首歌曲悼念袁惟仁等已故藝人。而在唱到袁惟仁為鄭秀文作詞作曲的〈缺席〉時，Hebe忍不住崩潰差點唱不下去，讓許多人都跟著落淚，就連原唱鄭秀文也被逼哭，轉發〈缺席〉MV與Hebe演唱片段後，淚崩道謝：「謝謝袁惟仁先生寫了這歌〈缺席〉給mi。」Hebe在金曲獻唱的片段讓許多觀眾看哭，其中〈缺席〉的原唱香港天后鄭秀文，也忍不住落淚，於IG分享Hebe翻唱片段後，放上兩個落淚貼圖，並也轉發自己以前的〈缺席〉MV感謝袁惟仁，「謝謝袁惟仁先生寫了這歌〈缺席〉給mi，剛才看到Hebe的演譯，很感人。」Hebe在金曲獎舞台中，獻唱了多首由袁惟仁創作的經典歌曲，除了鄭秀文的〈缺席〉外，還有范曉萱〈消失〉、王菲〈旋木〉、陶晶瑩〈離開我〉等。而在唱到最後一首〈缺席〉時，Hebe更是想到兩人的過往交情，而忍不住哽咽，就連眼眶也明顯泛淚，但她還是努力把歌唱完。除此之外，舞台尾聲還放上了Hebe與袁惟仁的昔日VCR片段，只見Hebe在一旁歌唱，袁惟仁專心的彈著吉他，彷彿昨日的模樣，更是讓現場瞬間變成一片淚海。